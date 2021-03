La torta salata di zucchine provola e pancetta facile e veloce dal gusto sfizioso

La torta salata è un piatto straordinario. Può essere preparata in pochi minuti ma è una pietanza sfiziosa e versatile. Si può mangiare calda o fredda, come antipasto, per l’aperitivo o come piatto unico per un pranzo leggero. Inoltre, cambiando la farcitura è facilissimo rinnovarla e renderla sempre gustosa e sfiziosa. Le torte salate, o quiche, sono senza dubbio le protagoniste della tavola e fanno felici grandi e bambini.

Con l’arrivo della bella stagione le verdure che si possono utilizzare come farcia si moltiplicano. Senza dubbio, però, le zucchine riescono a rendere la torta salata una vera delizia. Esistono tante diverse ricette per la torta rustica con le zucchine ma aggiungendo due semplici ingredienti è possibile realizzare un piatto dal tocco sfizioso e gustoso.

La torta salata di zucchine, provola e pancetta è infatti una ricetta facile e veloce dal gusto sfizioso. Un piatto pronto in 20 minuti, a cui aggiungerne 30 minuti di cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 1 rotolo di pasta sfoglia;

b) 3 uova;

c) 3 zucchine;

d) 35 gr scalogno;

e) 100 gr di provola dolce;

f) 100 gr di pancetta arrotolata.

Procedimento

Srotolare la pasta sfoglia e fare dei forellini con la punta della forchetta. Lasciar riposare la pasta fuori dal frigorifero per 15 minuti. Tagliare lo scalogno e le zucchine a rondelle sottili e lasciar cuocere per 15 minuti in padella. Aggiustare di sale e pepe a piacimento. Sbattere le uova e tagliare la provola dolce a fettine.

Posizionare la pasta sfoglia su una teglia rotonda. Disporre sul fondo la provola dolce in modo da coprirne tutta la superficie. Ripetere lo stesso procedimento con le fette di pancetta arrotolata. Aggiungere le zucchine cercando di disporle in modo uniforme per poi coprirle con le uova. Cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.

Ecco pronta la torta salata di zucchine, provola e pancetta dolce facile e veloce dal gusto sfizioso.