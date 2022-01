Per un gusto rustico e tradizionale non può certo mancare nelle nostre cene e pranzi di famiglia la torta salata con broccoli e salsiccia. Un concentrato di gusto e sapore che ci riporta indietro nel tempo. Affiora, infatti, nella nostra memoria la cucina tradizionale della nonna, caratterizzata da gustose ricette che rappresentano per tutti noi un ricordo genuino. Nel nostro regno, in cucina, possiamo realizzare ricette particolari ed entusiasmanti, mescolando tradizione e modernità.

Dolci ingredienti

Dunque, ai fornelli possiamo cimentarci nella preparazione di ricette salate innovative, magari donando loro un pizzico di dolcezza. È proprio il caso della torta salata con broccoli e salsiccia che andremo a preparare in questa ricetta. La torta rustica, grazie all’aggiunta di un ingrediente dolce, diventerà ancor più gustosa e appetitosa. Andiamo, quindi, a vedere gli ingredienti per 4 persone e la preparazione:

300 gr. di farina 00;

1 kg. di broccoli;

200 gr. di salsiccia piccante fresca;

100 gr. di mandorle a scaglie;

100 gr. di canditi;

1 cucchiaio di capperi sotto sale;

2 dl. di acqua frizzante;

olio extravergine d’oliva, sale q.b.

La torta salata con broccoli e salsiccia più questo dolce ingrediente sarà un’esplosione di gusto per il nostro palato

Disponiamo la farina a fontana sul nostro piano da lavoro, al centro uniamo un pizzico di sale e 3 cucchiai d’olio. Amalgamiamo pian piano gli ingredienti versando a filo l’acqua frizzante. Continuiamo a lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo, infine avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo riposare per 30 minuti.

Mentre l’impasto riposa, puliamo i broccoli: eliminiamo le foglie esterne e stacchiamo le cime dal gambo centrale. Dividiamo i broccoli più grandi a metà con un coltello affilato. Dunque, scottiamoli per 5 minuti in abbondante acqua bollente con un pizzico di sale per evitare che perdano croccantezza. Immergiamo i capperi in una ciotola con dell’acqua tiepida. Tagliamo a tocchettini i canditi e spelliamo la salsiccia. In una padella antiaderente, scaldiamo 3 cucchiai d’olio e lasciamo rosolare la salsiccia sbriciolata per qualche minuto. Scoliamo i broccoli e aggiungiamoli in padella, e proseguiamo la cottura a fiamma dolce per una decina di minuti. Sgoccioliamo i capperi, quindi uniamoli insieme ai canditi e alle mandorle a scaglie alla padella con broccoli e salsiccia. Mescoliamo per far amalgamare tra loro gli ingredienti, quindi spegniamo la fiamma.

Ultimi passi prima d’infornare la torta rustica

Riprendiamo la pasta e dividiamola in 2 parti, una più grande rispetto all’altra. Stendiamo la pasta sul nostro piano da lavoro creando due sfoglie sottili. Trasferiamo, quindi, la sfoglia grande in uno stampo da 24 cm facendola uscire leggermente lungo i bordi. Farciamo con il ripieno preparato in padella e livelliamo con il dorso di un cucchiaio. Copriamo con la sfoglia più piccola e ripieghiamo sopra i bordi della sfoglia grande. Bucherelliamo la superficie con una forchetta e spennelliamola con un cucchiaio d’olio. Infine cuociamo la torta in forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti.

Dunque, la torta salata con broccoli e salsiccia più questo dolce ingrediente sarà un’esplosione di gusto per il nostro palato, grazie a un delicato mix di sapori.

