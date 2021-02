Questa golosissima torta è un piacere per gli occhi e per il palato: infatti, la torta pistacchiosa è un vero e proprio peccato di gola del quale non si può fare a meno. La sua morbidezza e cremosità la rendono davvero irresistibile.

Ingredienti per la torta

250 gr. di farina di pistacchio;

150 gr. di burro;

75 gr. di farina 00;

40 gr. di fecola di patate;

6 uova;

150 gr. di zucchero;

1 bustina di lievito vanigliato.

Ingredienti per la glassa:

350 gr. di cioccolato bianco;

250 gr. di crema di pistacchio;

125 ml. di panna fresca.

Ingredienti per la decorazione:

80 gr. di granella di pistacchi;

150 gr. di crema ai pistacchi.

Preparare la torta

Per preparare la torta pistacchiosa, accendere il forno a 180 gradi in modalità statica. Far sciogliere il burro in un pentolino e metterlo da parte. Nel frattempo, in una ciotola mettere le uova e lo zucchero e montare con le fruste elettriche per diversi minuti fin quando l’impasto diventerà gonfio e spumoso. A questo punto unire il burro e la farina di pistacchi usando una spatola: è necessario fare attenzione e muoversi con delicatezza incorporando il tutto dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Setacciare la farina 00, la fecola di patate e il lievito vanigliato ed unirli mescolando sempre delicatamente. Intanto, imburrare ed infarinare una teglia con cerniera e versare il composto.

Cottura e preparazione della glassa

Infornare la torta e farla cuocere per circa 35 minuti controllando lo stato della cottura con uno stecchino. Una volta pronta, è preferibile lasciarla riposare ancora per 10 minuti nel forno con lo sportello leggermente aperto. Non appena sfornata, lasciarla raffreddare completamente prima di tagliarla a metà. Nel frattempo, dedichiamoci alla realizzazione della glassa. Per farlo, mettere in un pentolino il cioccolato bianco a pezzetti e farlo sciogliere a bagnomaria. A questo punto, unire la panna e la crema al pistacchio. Mescolare continuamente fin quando la crema diventerà di un colore verde deciso.

Farcire e decorare la torta

Prendere la base della torta e farcirla con la crema al pistacchio. Poggiare il disco superiore e versare subito la glassa ottenuta. Decorare con la granella al pistacchio e servire. La torta pistacchiosa è un vero e proprio peccato di gola del quale non si può fare a meno grazie alla sua infinita golosità.

Consigli

Se non si riuscisse a reperire la farina di pistacchi, è sufficiente prendere dei pistacchi al naturale e frullarli in un mixer fino a che non avranno raggiunto una consistenza simile alla comune farina.

Approfondimento

