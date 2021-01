Le idee per una colazione sana e nutriente ma soprattutto veloci da preparare sono difficili da trovare. Per questo motivo si tende spesso a saltare completamente il pasto più importante della giornata. In altri casi invece si tende a mangiare qualcosa di poco sano e ipercalorico. Quanti ad esempio fanno colazione al bar con cappuccino e cornetto? E quanti invece riempiono una tazza di latte intingendoci decine di biscotti? Senza dubbio queste sono colazioni golose e che ci danno molta energia per cominciare la giornata. Ma esiste un modo per avere la giusta energia e nello stesso tempo mantenere un’alimentazione corretta e bilanciata.

Vediamo insieme con questo articolo la ricetta per la torta monoporzione allo yogurt con il cuore di marmellata pronta in un minuto.

Gli ingredienti

40 grammi di farina 00 o integrale;

65 grammi di yogurt bianco o alla frutta;

30 grammi di albume o un uovo;

20 grammi di marmellata all’albicocca o di marmellata di qualsiasi gusto;

un cucchiaino di zucchero o dolcificante;

zucchero a velo;

lievito istantaneo per dolci.

Il procedimento

Utilizzare una ciotola in cui inserire la farina, l’albume o le uova, lo yogurt, un cucchiaino di zucchero e il lievito istantaneo. Mescolare tutti gli ingredienti energicamente fino a rendere il composto il più possibile omogeneo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Versare la miscela ottenuta all’interno di una tazza. A questo punto prendere con un cucchiaino la marmellata dal gusto che preferiamo e inserirla al centro del composto. È arrivato ora il momento di cuocere la nostra torta monoporzione. Inseriamo quindi la nostra tazza all’interno del forno a microonde per circa un minuto.

Una volta tirata fuori possiamo aggiungere a nostro piacimento una spolverata di zucchero a velo. Noteremo con piacere che è possibile preparare in pochissimo tempo una colazione gustosa, sana e ipocalorica che ci farà iniziare felici la giornata.

Ecco svelata la ricetta della torta monoporzione allo yogurt con il cuore di marmellata pronta in un minuto.