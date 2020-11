La zona del Monferrato in Piemonte è ricca di ricette e tradizioni che sopravvivono ancora oggi. Una di queste ricette è sicuramente la torta monferrina, perfetta per l’autunno e realizzabile con ingredienti che troviamo in tutte le cucine d’Italia. Priva di agenti lievitanti, è perfetta per coloro che sono allergici, ma desiderano allietare la loro giornata con una preparazione dolce di qualità.

Vediamo quindi come realizzare la torta monferrina, perfetta per l’autunno inoltrato che stiamo affrontando.

Gli ingredienti

a) 300 gr di polpa di zucca;

b) tre mele del tipo renette;

c) 80 gr di zucchero;

d) mezzo bicchiere di latte;

e) 40 gr di cioccolato fondente a scaglie;

f) un cucchiaio di cacao amaro in polvere;

g) 50 gr di amaretti secchi sbriciolati;

h) una manciata di pinoli;

i) qualche noce sgusciata;

l) la buccia grattugiata di mezzo limone ;

m) una bustina di vanillina;

n) due cucchiai di rum a piacere;

o) un uovo intero.

Preparazione della torta

Sbucciamo le mele e affettiamole in modo sottile. In un pentolino, mettiamo due cucchiai di acqua e 40 grammi di zucchero. Cuociamole e mescoliamo continuamente per circa dieci minuti.

Tagliamo la zucca a fettine sottili e cuociamola nel mezzo bicchiere di latte e 40 gr di zucchero per circa quindici minuti.

In un’ampia ciotola, mescoliamo tutti gli ingredienti, sia quelli cotti che crudi. Mettiamo quindi la polpa di zucca, le mele, il cioccolato fondente, gli amaretti secchi, i pinoli, le noci, la vanillina, il rum.

Prendiamo una tortiera e imburriamola e infariniamola per bene. Versiamo il composto nella tortiera e inforniamo a 160° per circa cinquanta minuti. Per accettarsi della cottura, passare un dito sulla superficie della torta. Dovrà essere compatto e sodo ma non secco. Sforniamo la torta e cospargiamola di zucchero a velo.

La nostra torta è quindi pronta. Possiamo servirla con un po’ di panna a lato o con una ricotta condita con zucchero e liquore a piacere.