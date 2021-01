Essere sportivi significa fare delle scelte di vita sane. L’attività fisica, in primis, è indispensabile per il raggiungimento di uno sviluppo ottimale dell’organismo, sia in breve che a lungo termine. Ma non basta. L’alimentazione ha un ruolo fondamentale e imprescindibile per il raggiungimento di tale sviluppo.

Gli zuccheri insieme ai grassi, non sono banditi, ma devono essere calibrati in modo tale da non nuocere all’organismo. Naturalmente se si cerca di avere uno stile alimentare sano, si tende ad evitare cibi troppo processati, quindi tutti quei prodotti confezionati e pieni di conservanti.

Il fai-da-te in questo caso è la risposta migliore. Cucinare i propri pasti con alimenti freschi è il miglior modo per nutrire il proprio corpo. Perché è indubbiamente vero che siamo ciò che mangiamo. Per poter godere di un’alimentazione sana ma senza tralasciare il gusto, basterà fare delle scelte furbe.

Chi non ama il dolce a colazione? Più o meno tutti! Allora perché non preparare un dolce per la colazione, perfetto anche per la merenda, ma che rispetti questi requisiti. La torta ipocalorica dello sportivo fa al caso nostro, se non vogliamo rinunciare ad una colazione dolce e buona, ma soprattutto sana. È fatta con pochi ingredienti e priva di grassi saturi e idrogenati, pericolosi per la salute se consumati in modo eccessivo.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 250 grammi di farina;

b) 130 grammi di zucchero;

c) 16 grammi di lievito per dolci (una bustina);

d) 100 ml di acqua;

e) 20 grammi di cacao amaro;

f) 25 ml di olio di semi di girasole;

g) un vasetto di yogurt al cocco (o come preferite).

Il procedimento

Mescolare lo zucchero con l’olio di semi di girasole e con lo yogurt al cocco. Aggiungere setacciando, la farina, il lievito e il cacao amaro.

Ora aggiungere anche l’acqua e amalgamare bene con una frusta per ottenere un composto liscio.

Versare il composto in una teglia (20,22 cm) ricoperta di carta forno. Preriscaldare il forno. Non appena il forno sarà caldo, infornare la torta per 30/35 minuti, a 180 con forno ventilato. Con il forno statico potrebbe servire qualche attimo in più. Fare la prova dello stecchino, nell’incertezza.

Ed ecco pronta la torta ipocalorica dello sportivo, gustosa e sana, perfetta per la colazione e per la merenda, senza appesantire.