Con questa ricetta andiamo a proporre un metodo innovativo per preparare una torta in modo veloce e con pochissime calorie da gustare ogni volta che vogliamo. Cucinando la torta in tazza alle mele pronta in un minuto al microonde potremo finalmente evitare di sporcare teglie, padelle o piatti.

Per preparare questo particolare dessert ci basterà avere a disposizione una tazza da latte o se vogliamo creare porzioni ancora più piccole andranno bene anche le tazzine da caffè.

È un dolce che avendo poche calorie possiamo mangiare in più momenti della giornata senza dover aspettare il giorno libero della dieta.

Sarà perciò possibile svegliarsi la mattina e gustarci a colazione una vera e propria torta monoporzione buona e veloce da preparare.

Gli ingredienti

30 grammi di farina 00 o integrale

50 grammi di latte parzialmente scremato o vegetale

1 mela

Mezzo uovo o 50 grammi di solo albume

Cannella

Qualche grammo di lievito istantaneo per dolci

Un po’ di zucchero o dolcificante quale stevia o eritritolo

Il procedimento

Prendiamo una tazza da latte. Rompiamo all’interno l’uovo o versiamo i 50 grammi di albume.

Andiamo ad unire anche lo zucchero o il dolcificante e poi anche i 30 grammi di farina e qualche grammo di lievito istantaneo per dolci. Mescoliamo energicamente il tutto con una forchetta.

A parte laviamo e sbucciamo la mela. Andiamo ora a tagliarla in piccole fettine. Metà della mela affettata andrà ora frullata per ottenere una polpa.

A questo punto versiamo la polpa ottenuta, le fettine di mela e una spolverata di cannella nella tazza con gli altri ingredienti.

È ora il momento della cottura.

Inseriamo la tazza all’interno del microonde per uno, massimo due minuti a 650 watt.

La nostra piccola torta monoporzione è ora pronta per essere gustata. Lasciamola raffreddare qualche minuto prima di assaggiarla.

Ecco perciò svelata la ricetta della torta in tazza alle mele pronta in un minuto al microonde.