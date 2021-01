La torta in bottiglia, è un modo di preparare un dolce senza sporcare tutta la cucina.

Spesso, ci si ritrova a desiderare un dolce ma di non aver voglia di dover pulire e lavare tutti gli utensili che serviranno per la sua realizzazione. Ora spieghiamo come è possibile preparare la torta in bottiglia dolce veloce senza sporcare. Come fare?

Con un semplice trucco e con l’utilizzo di una semplice bottiglia di plastica di due litri. Il procedimento è semplice, bisogna soltanto inserire tutti gli ingredienti nella bottiglia, utilizzando un imbuto e agitare.

Si sporcherà solamente una bottiglia di plastica, che verrà poi buttata.

Con questo metodo, si avrà la possibilità di assaporare un dolce al cioccolato morbido, gustoso, dal sapore unico. La sua preparazione non richiede burro, quindi è anche leggera.

Piace ai grandi e ai piccoli ed è ottima mangiata per colazione e a merenda.

Ecco la torta in bottiglia dolce veloce senza sporcare.

Ingredienti

a) 220 g. di farina;

b) 110 ml. di olio di semi;

c) 180 g. di zucchero;

d) 2 uova;

e) 180 ml. di latte;

f) 1 bustina di vanillina;

g) 1 bustina di lievito vanigliato;

h) 150 g. di gocce di cioccolato;

i) zucchero a velo q.b.

Procedimento

Procurarsi una bottiglia di plastica da due litri e un imbuto per inserire gli ingredienti.

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Metterlo da parte e farlo intiepidire.

Versare all’interno della bottiglia le uova, lo zucchero e la vanillina.

Avvitare il tappo e mescolare energicamente per qualche secondo. Versare l’olio e il latte a temperatura ambiente e il cioccolato. Agitare nuovamente la bottiglia per qualche secondo. Aggiungere la farina ed il lievito e continuare ad agitare fino ad ottenere un composto cremoso, senza la presenza di grumi. Se ci dovessero essere dei grumi, occorre continuare ad agitare energicamente.

Imburrare una teglia, versare il composto e infornare a 180 gradi per quaranta minuti. Per essere certi della cottura, fare la prova dello stecchino.

Una volta cotto, fare raffreddare e cospargere con zucchero a velo.

Il cioccolato fondente può essere sostituito con del cioccolato al latte, oppure del cioccolato bianco.