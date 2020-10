Con queste prime restrizioni anche le persone più dure hanno bisogno di una dose extra di energia mattutina. La torta gustosa perfetta per la colazione che ogni buongustaio adorerà è la risposta giusta per tutti quanti.

Facile da fare e buona da gustare, saprà certamente deliziare anche le persone più esigenti. Iniziamo, dunque, a capire come preparare questo gustosissimo dolce.

Gli ingredienti

Per preparare la torta gustosa perfetta per la colazione che ogni buongustaio non potrà non amare servono questi ingredienti:

a) biscotti, 250 gr;

b) burro, 120 gr;

c) formaggio spalmabile, 500 gr;

d) panna, 300 gr;

e) nocciole, 80gr;

f) nutella, 500 gr.

Il procedimento

Iniziamo con il portare il burro fuori dal frigo per lasciarlo ammorbidire. Prendere quindi i biscotti e 40 gr di nocciole e versarli nel frullatore. Azionare il mixer fino a quando non verranno totalmente sbriciolati.

Spostare sia il burro che il composto in una ciotola e mescolare con l’ausilio di fruste elettriche fino ad amalgamare gli ingredienti.

Prendere ora una teglia circolare e foderare di carta da forno. Stendere il composto in maniera omogenea sul fondo della teglia e mettere la stessa in frigo per almeno trenta minuti.

Prendere ora una ciotola e le fruste elettriche. Montare la panna e, una volta che la stessa sia diventata spumosa, aggiungere il formaggio.

Continuare a lavorare fino ad ottenere un risultato cremoso e, infine, aggiungere la crema cioccolata. Continuare a lavorare.

Come ultimo tocco versare nel composto le rimanenti nocciole e finire di amalgamare con un cucchiaio.

A questo punto, portare fuori dal frigo la teglia da forno e spalmare la crema al cioccolato appena terminata sulla base della stessa.

Rimettere, quindi, in frigo a far riposare per almeno cinque ore.

La torta gustosa perfetta per la colazione che ogni buongustaio adorerà è pronta per essere gustata.