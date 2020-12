Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le torte al cacao sono la passione dei bambini. Tutti cedono al loro sapore deciso e avvolgente e nessuno sa davvero resistergli. La torta fetta al latte, irresistibile e golosa, vuole imitare la più famosa merendina con una preparazione di biscotto farcita da una soffice crema al latte. La ricetta è di facile realizzazione e si conserva in frigo se proprio non la si vuole mangiare subito.

La torta fetta la latte, irresistibile e golosa, può essere realizzata con l’aiuto dei più piccini che andranno magari a mescolare le varie creme di preparazione.

Vediamo come realizzare la torta fetta al latte.

Ingredienti

25 gr di cacao amaro;

4 uova medie;

35 gr di farina;

10 gr di miele;

80 gr di zucchero;

180 gr di latte condensato;

350 gr di panna fresca liquida;

8 gr di gelatina in fogli;

un cucchiaio di miele;

un cucchiaino di estratto di vaniglia.

La torta fetta al latte, irresistibile e golosa

Preparare innanzitutto la crema al latte. Ammollare la gelatina in acqua fredda per almeno 10 minuti. Montare quindi 300 gr panna fresca con le fruste. Mettere in una ciotola il latte condensato e unirvi miele ed estratto di vaniglia. Scaldare la panna avanzata e unirvi la gelatina in fogli, per farla sciogliere. Aggiungere questa panna al latte condensato e mescolare bene il tutto.

Unite ora i composti di latte e panna assieme per formare una crema spumosa.

Montare le uova con lo zucchero per creare la pasta biscottata. Aggiungere quindi miele, farina e cacao setacciati. Prendere una leccarda da forno, ricoprirla di carta da forno e stendervi il composto che andrà livellato con una spatola. Cuocere in un forno statico a 220° per circa 12 minuti.

Lasciar raffreddare la pasta biscottata e tagliarla a quadretti.

Prendere la crema e spalmarla sulla cialda di biscotto. Prendere un’altra cialda di biscotto e porla di sopra.

La nostra torta fetta al latte è dunque pronta.

Si conservano in frigo per circa due tre giorni.