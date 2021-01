Lo chef Marco Bianchi si occupa di promuovere la sana alimentazione, in particolar modo, tra i giovani. Numerose sono le sue ricette gustose e salutari. Infatti, la torta di mele senza uova e senza burro dello chef Marco Bianchi è sana ed è una vera delizia: vediamo insieme come realizzare “il melaccio”.

Ingredienti

800 gr. di mele renette;

200 gr. di yogurt bianco;

100 gr. di zucchero di canna;

90 gr. di farina 00;

90 gr. di farina integrale;

60 gr. di noci;

60 gr. di mandorle;

40 gr. di uvetta;

30 gr. di fecola di patate;

10 ml. di olio di mais;

1 bustina di lievito vanigliato;

1 cucchiaino di cannella;

succo di mezzo limone;

zucchero a velo q.b..

Preparare il melaccio

Per preparare il melaccio, per prima cosa impostare il forno a 180 gradi ventilato. Mettere l’uvetta in ammollo in una ciotolina con dell’acqua fredda.

Nel frattempo sbucciare le mele, tagliarle e mettere in una ciotola con la cannella, il succo di mezzo limone e metà dello zucchero di canna: amalgamare gli ingredienti e lasciarli riposare.

In un’altra ciotola, setacciare ed unire la farina 00 e quella integrale, la fecola di patate, il lievito e l’altra metà dello zucchero di canna.

Prendere poi le noci e le mandorle e tritarle grossolanamente. Unire la frutta secca alle mele ed aggiungere l’olio di mais e lo yogurt bianco. Infine strizzare bene l’uvetta ed unirla al resto.

Amalgamare gli ingredienti con un mestolo di legno ed iniziare ad aggiungere poco alla volta le farine e ciò che era stato unito ad esse. Mescolare per bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Oleare ed infarinare una teglia con cerniera, trasferire il composto e far cuocere per circa 40 minuti la torta. Farla raffreddare prima di toglierla dalla teglia.

La torta di mele senza uova e senza burro dello chef Marco Bianchi è sana ed è una vera delizia: servirla con una spolverata di zucchero a velo per decorare.

