La torta di mele che tutti stavano aspettando, leggera, facile da preparare e senza burro e uova

Preparare un dolce in casa è un affare per molti motivi. Il primo è che ci da enorme soddisfazione. Il secondo è che possiamo scegliere ingredienti decisamente sani e leggeri. In più ci stiamo avvicinando al Natale, periodo dell’anno che porta sulle nostre tavole la gustosissima frutta secca ricca di vitamina B1. Ovvero della vitamina che potrebbe darci una grossa mano anche contro l’emicrania. Frutta secca che sarà proprio la base per preparare la torta di mele che tutti stavano aspettando. Una ricetta leggerissima, semplice da preparare e che convincerà anche i palati dei più scettici.

La torta di mele con datteri e noci è la ricetta top di dicembre

Datteri e noci sono simboli culinari di questo periodo dell’anno. E inserirli nella dieta nelle dosi consigliate è un investimento anche per la salute. Stiamo parlando di alimenti ricchi di vitamine, fibre e sostanze che potrebbero aiutarci a mantenere il cervello in forma e l’intestino ben allenato.

A questi due ingredienti andremo ad aggiungere le straordinarie mele cotogne, perfette per preparare moltissimi dolci diversi e splendide marmellate. Un altro frutto tipico di novembre e dicembre famoso per la sua concentrazione di vitamine, antiossidanti e fibre.

Gli ingredienti

Per il nostro dolce dal sapore invernale ci servono:

4 mele cotogne;

1 etto di farina 00;

100 grammi di farina di farro;

180 ml di latte scremato;

1 bustina di lievito;

130 ml di olio d’oliva;

60 grammi di noci;

150 grammi di datteri;

80 grammi di zucchero di canna;

1 cucchiaio di succo di limone.

La torta di mele che tutti stavano aspettando e come prepararla

Partiamo dalle mele. Togliamo la buccia, tagliamole a cubetti a bagniamole con il succo di limone in una ciotola. Proseguiamo tritando le noci e i datteri.

Il passo successivo sarà la creazione della base. Prendiamo un’altra ciotola grande e iniziamo a mischiare con l’aiuto di una frusta olio, latte e zucchero. Successivamente aggiungiamo le farine e il lievito facendo attenzione a non far formare grumi e bolle d’aria. Terminiamo con l’aggiunta delle mele e della frutta secca e mescoliamo fino a ottenere un impasto omogeneo.

Non ci resta che spostare la torta in uno stampo precedentemente oliato e infornare. 40-45 minuti in forno pre-riscaldato a 180 gradi e il dolce è pronto.