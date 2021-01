La torta di compleanno a forma di numero che tutti possono fare

Se si vuole realizzare una torta di compleanno sfiziosa ed originale, questa è proprio quella adatta. È bella da presentare, facile da eseguire e ottima da gustare, con amici e parenti. La bella figura è assicurata!

In questo articolo, spieghiamo passo per passo la ricetta della torta di compleanno a forma di numero che tutti possono fare.

Ingredienti per una torta di sette porzioni

Per la base

a) 25 grammi di farina di mandorle;

b) 120 grammi di burro;

c) 80 grammi di zucchero a velo;

d) 1 bustina di zucchero vanigliato;

e) 200 grammi di farina;

f) 1 uovo;

g) 1 pizzico di sale.

Ingredienti per la crema chantilly al mascarpone

a) 400 ml di panna fresca;

b) 250 grammi di mascarpone;

c) 1 baccello di vaniglia;

d) 60 grammi di zucchero a velo.

Ingredienti per la decorazione

a) 125 grammi di fragole;

b) 125 grammi di lamponi;

c) pasta di mandorla verde;

d) 10 meringhe piccole.

Procedimento per preparare la base

In una terrina, mettere lo zucchero a velo, il burro precedentemente sciolto, lo zucchero vanigliato, la farina di mandorle, il sale e mescolare fino a quando si formerà una crema uniforme ed omogenea. Aggiungere l’uovo e continuare a girare. Aggiungere la farina e lavorare con le mani, fino a quando l’impasto risulterà compatto. Dargli una forma piatta, avvolgerlo in una pellicola trasparente e mettere in frigo per un ora.

Formazione del numero

Prendere l’impasto, dividerlo in due parti.

Adagiarne una parte su un foglio di carta da forno, coprirlo con un altro foglio e con l’aiuto del matterello stenderlo dandogli uno spessore molto sottile.

Prendere un foglio A4 e disegnare con una matita, i numeri da ottenere e rintagliarli.

Adagiare i numeri sulla base di pasta e tagliare lungo i bordi. Occorre farlo per due volte. Se i numeri da ottenere sono due, occorre ripetere il procedimento.

Prima di eliminare la pasta in più attorno ai numeri, occorre metterli in frigo per trenta minuti.

Eliminare la pasta in più e inserire i numeri ottenuti, in forno preriscaldato, a 180 gradi per dodici minuti e lasciare raffreddare.

Procedimento della crema chantilly al mascarpone

In una terrina, versare il mascarpone, la panna fredda, la vaniglia e lo zucchero.

Montare il tutto con le fruste elettriche.

Farcitura della torta

Adagiare il primo numero su un piatto e con una siringa per dolci, formare tanti ciuffetti di crema, lungo tutto il numero.

Adagiare lo stesso numero sul primo e ripetere l’operazione.

Bisognerà fare lo stesso procedimento per il secondo numero.

Decorazione della torta di compleanno a forma di numero che tutti possono fare

Disporre i frutti sui numeri, dopo averli ben lavati e decorare, con le piccole meringhe.

Per terminare, stendere la pasta di mandorle e con un coppapasta, dare vita a delle forme carine, da aggiungere alla decorazione.

La torta di compleanno è pronta!