Le feste stanno giungendo al termine, ma la voglia di golosità non passa. Quello che vogliamo proporre oggi è un dessert particolare, ma semplice da realizzare. Unisce la golosità della crema pasticcera alla dolcezza della frutta di stagione: proviamo a realizzare la torta dell’Epifania che sorprenderà grandi e piccini.

Ingredienti per la base

1 panettone;

ananas q.b;

arancia q.b.;

kiwi q.b.;

succo di un limone.

Ingredienti per la crema pasticcera

500 ml. di latte parzialmente scremato;

scorza di un limone;

4 tuorli;

80 gr. di zucchero;

60 gr. di farina 00;

160 gr. di mascarpone.

Preparare la crema pasticcera al mascarpone

In un pentolino mettere il latte parzialmente scremato e la scorza di limone. Non appena bolle, spegnere la fiamma e filtrare il latte in una ciotola. In un recipiente distinto, montare i tuorli d’uovo con lo zucchero, aggiungere la farina setacciata e unire il latte molto lentamente. Continuare a montare la crema fino ad ottenere un composto omogeneo. Trasferire la crema in un pentolino per farla addensare a fuoco lento. Quando sarà liscia e cremosa, farla raffreddare. Una volta fredda, unire il mascarpone e montare finché la crema sarà densa e omogenea. Metterla da parte coperta da pellicola trasparente.

Comporre il dessert

Sbucciare e tagliare a cubetti la frutta scelta e metterla in una ciotola insieme al succo di limone. Su un piano di lavoro, poggiare il panettone e tagliarlo a metà in senso trasversale (togliere la calotta). Scavare la base del panettone lasciando un centimetro dal bordo ed uno dal fondo. Versare la crema nel panettone scavato e livellarla con l’aiuto di una spatola. Disporre la frutta a piacere per coprirla completamente. Far riposare il dessert per circa 30 minuti in frigorifero: la crema si addenserà e la torta dell’Epifania che sorprenderà grandi e piccini sarà pronta per essere servita.

