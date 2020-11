In occasione del 2 novembre le nostre nonne preparavano il buonissimo pan dei morti. Si tratta di una torta, fatta appunto in questo particolare periodo dell’anno, e dai cui, poi, ha preso poi il nome, in omaggio ai nostri cari defunti.

Una ricetta tipica e genuina della tradizione contadina, che fondamentalmente sfruttava gli avanzi della credenza. La ricetta poggia, infatti, su pane raffermo, latte e uova, mandorle e uvetta passa, tipiche di questa stagione. Semplicità e immensa bontà, quindi.

Entriamo dunque nel vivo e vediamo di capire perché la torta dei morti o pan dei morti è la dolce delizia del 2 novembre.

Gli ingredienti alla base del pan dei morti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti::

a) 300 gr pane raffermo;

b) 200 gr di amaretti;

c) 150 gr di zucchero;

d) 100 gr di cacao amaro;

e) 100 gr di burro;

f) 80 gr di mandorle;

g) 80 gr di uvetta ammollata;

h) 50 gr di pinoli tostati;

i) quattro uova;

l) un bicchierino di rum;

m) latte quanto basta;

n) zucchero a velo per guarnire.

Preparazione

Poniamo il pane raffermo a bagno con il latte in una ciotola. Al più, se ci riusciamo, proviamo a spezzare il pane con le mani.

Mentre il pane si ammorbidisce, con l’uso di un mixer sbricioliamo grossolanamente gli amaretti e poi le mandorle. Basteranno, quindi, pochi giri intermittenti del mixer, per garantirci quella consistenza più definita, a dolce ultimato. Eventualmente potremmo pensare di sbriciolare gli amaretti un pò più delle mandorle.

A questo punto torniamo alla ciotola del pane in ammollo nel latte. Lo prendiamo a piccole parti e lo strizziamo per bene. In una ciotola più grande uniamo il pane ammollato e gli amaretti, le mandorle, i pinoli, il cacao amaro e l’uva passa. Quest’ultima la strizziamo per bene prima di unirla agli altri ingredienti.

Inglobiamo il burro a temperatura ambiente e a piccoli pezzetti. Procediamo fino ad amalgamare bene il tutto. Se non riusciamo con la spatola e un cucchiaio grande, possiamo procedere ad accorpare con le mani.

Completiamo il pan dei morti

Sbattiamo le uova con lo zucchero, aiutandoci con la frusta elettrica. Quanto il composto risulterà chiaro e spumoso, aggiungiamolo al resto con il pane e gli altri ingredienti. Versiamo, infine, il rum ed amalgamiamo bene il tutto.

Siamo pronti per infornare

Giunti a questo punto della preparazione, prendiamo una tortiera e ne ricopriamo il fondo con una carta da forno, oppure imburriamola e infariniamola, bordi inclusi.

Ora versiamo tutto il nostro composto e ci assicuriamo sia livellato ed uniforme.

Cuociamo in forno preriscaldato, a 180° per una mezz’oretta circa. A cottura terminata lo guarniamo con lo zucchero a velo e siamo pronti per servire.

Non c’è nulla da eccepire, la torta dei morti o pan dei morti è la dolce delizia del 2 novembre che renderà gradevole questa giornata.

In quest’altro articolo, infine, presentiamo, invece, la soffice torta con gli amaretti.