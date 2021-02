Siamo ancora in pieno inverno, ma molti di noi stanno già pensando, se non l’hanno già fatto, ai gelati. Tempi quindi probabilmente limitati per le torte e le crostate, compagne tipiche della stagione fredda. Prima, però di tuffarci in primavera, proponiamo la torta ciambella con mele e succo d’arancia gustosa e salutare. Ideale per la colazione e la merenda dei nostri bambini, ma anche di tutti i componenti della famiglia. Grazie, infatti alle mele e all’arancia, questa torta è perfetta per abbinare gusto e benessere. La vediamo nella ricetta dei nostri Esperti, consigliando magari di utilizzare mele e arance biologiche, o acquistate ai mercati rionali. Qui, troviamo spesso prodotti economici, eccellenti e a chilometri zero.

Gli ingredienti della torta ciambella con mele e succo d’arancia

Proponiamo gli ingredienti per la classica torta da sei persone:

due mele;

tre uova;

tre arance;

230 grammi di zucchero;

280 grammi di farina 00;

una bustina di lievito per torte;

un bicchiere circa di olio di semi;

zucchero a velo.

La preparazione comporterà una decina di minuti appena del nostro tempo, mentre per la cottura impiegheremo una quarantina di minuti.

La preparazione della nostra torta ciambella

Ecco come preparare la torta ciambella con mele e succo d’arancia gustosa e salutare:

iniziamo dividendo tuorli e albumi e montandoli a neve;

spremiamo le arance, ma grattugiamo anche della scorza;

prendiamo una terrina e montiamo i tuorli, lo zucchero e la scorza delle arance, scegliendone la quantità a nostro piacere, per avere una torta più o meno amarognola;

uniamo la spremuta, l’olio, farina e lievito setacciati e, per ultimi, gli albumi montati, mescolando tutto per bene;

prendiamo la classica teglia da torte di diametro 22/24 e versiamo l’impasto, mettendo sulla superficie le mele tagliate a fette;

inforniamo a 180 gradi in versione statica per circa 45 minuti;

sforniamo e copriamo di zucchero a velo.

Si avvicina la festa degli innamorati e suggeriamo una torta particolare per la data del 14 febbraio.

