La torta alle mele croccantissima, veloce e leggera

Dopo questi giorni di festa mangiare ancora è difficile. C’è chi è tornato subito a regime per paura di prendere peso e non riuscire a tornare in forma e chi invece fa più fatica. È pur vero che le occasioni per spizzicare e assaggiare ancora qualche ricetta sfiziosa non sono finiti. Una buona torta fa sempre gola e rinunciare è sempre molto difficile.

Oggi però proponiamo una ricetta leggera che ci consentirà di non sentire la pesantezza dei giorni passati ma che ci lascerà con il sorriso. Stiamo parlando della torta alle mele croccantissima, veloce e leggera grazie a questo ingrediente.

In questo caso la base della nostra ricetta non è la farina come molti sono abituati ad utilizzare, ma la pasta fillo.

Grazie a questo ingrediente la nostra torta post Natale sarà totalmente nuova e particolare.

Gli ingredienti

Pasta fillo, una confezione

1 limone

5 mele

Cannella in polvere

100 grammi di burro

Zucchero a velo

Zucchero bianco o di canna

Il procedimento

Prendiamo una tortiera da circa 26 centimetri e rivestiamola con carta forno.

Prendiamo poi un foglio di pasta fillo e posizioniamolo alla base della nostra tortiera.

Andiamo intanto a sciogliere il burro in un pentolino o all’interno del forno a microonde.

Utilizzando un pennellino da cucina, spalmiamo il burro fuso sul primo foglio di pasta fillo.

Ripetiamo questo procedimento per altre 4 volte, quindi su altri 4 fogli di pasta fillo uno sopra all’altro.

Andiamo ora a tagliare in 2 un limone e spremiamolo sopra all’ultimo foglio.

A parte intanto andiamo a lavare le mele e a privarle della buccia.

Tagliamole a fettine il più possibile sottili. Posizioniamole all’interno di una ciotola e aggiungiamo un po’ di succo di limone e la cannella.

Le fettine di mela sono ora pronte per essere disposte sui 4 fogli di pasta fillo e ricoperte da un ultimo foglio.

Diamo un’ultima spolverata di burro e andiamo a infornare per circa 40 minuti a 180 gradi.

Ecco svelata la ricetta della torta alle mele croccantissima, veloce e leggera.