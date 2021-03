Appese alla ringhiera o nei vasi a terra: ecco la top five delle piante da coltivare in balcone per averlo pieno di fiorellini, profumato e colorato. La primavera mette gioia e serenità, soprattutto ora che le giornate sono più lunghe e, finalmente, si possono godere fino a tardi i raggi del sole.

I benefici del sole non giovano solo a noi, ma anche alle nostre piantine in balcone, sempre se ce ne sono. Se non ci sono, allora, abbiamo noi la soluzione perfetta con la top 5 delle piante da coltivare in balcone.

Le primule

Non i padiglioni di Arcuri, ma i bellissimi fiori. Le primule sono delle piantine che si possono facilmente piantare sul balcone. Regaleranno tantissima gioia e i loro colori accesi doneranno un volto nuovo al balcone spoglio. Non hanno bisogno di particolari cure, quindi sono ottime.

Il convolvo

Una pianta veramente fine ed elegante. Il convolvo è una pianta che cresce in larghezza, le foglie sono sempreverdi, tranne in autunno che cadono, e i fiori assomigliano alle belle di notte. Per questo motivo sono chiamati i belli di giorno. Si possono piantare molto facilmente sul balcone ed esistono tantissimi tipi di convolvo.

La mandevilla

Una pianta rampicante che però si può trovare anche sul balcone, magari che risale una parete. La mandevilla è molto famosa per i suoi bellissimi fiorellini colorati. Questa è una pianta un po’ esigente: infatti non ama il freddo e il terreno deve essere asciutto d’inverno e umido d’estate.

La verbena

La verbena è una pianta cespuglio che fa dei fiorellini super colorati e belli. Sono anche loro piante molto profumate (simili alle primule), amano il sole, odiano il vento e il freddo.

La petunia

Infine la petunia, un’altra pianta dai fiori multicolore. La petunia ama il sole e odia il freddo. La fioritura parte a primavera fino all’autunno.

Ecco spiegata la top five delle piante da coltivare in balcone

