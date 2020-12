Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si desidera incontrarsi con i propri conoscenti più stretti e passare del tempo insieme prima della vigilia e del Natale ci sono diversi modi per poter rendere la giornata indimenticabile.

Uno di questi è sicuramente portare dei doni. Parliamo, dunque, di come fare per organizzare un evento intimo ma, allo stesso tempo, esilarante: ecco la tombola dei regali da realizzare con amici e colleghi per scambiarsi i regali di Natale.

Un gioco divertente

La tombola, com’è noto, è una tradizione natalizia diffusa in tutta Italia. Ma molti ad oggi stanno proponendo questo gioco anche fuori dall’ambiente familiare, ad esempio fra colleghi o fra amici.

Il meccanismo consiste nel riunirsi a giocare al proprio gioco di società preferito – che può essere la tombola, ma anche molto altro – e istituire un monte premi.

Quest’ultimo sarà fornito da tutti i giocatori in gara. Tutti i partecipanti, infatti, dopo aver stabilito un prezzo massimo a cui arrivare si presenteranno con un piccolo regalino da inserire in una cesta.

Le risate saranno assicurate

Il primo a vincere avrà diritto a scegliere il regalo sempre senza però poterlo vedere. E questo accadrà per tutti gli altri che verranno dopo in classifica. Una volta finita la partita, tutti avranno in possesso un pensierino da portare a casa. Naturalmente le cose si fanno più molto divertenti quando si portano dei regalini imbarazzanti o comunque stupidi. Le risate saranno di certo assicurate.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come realizzare la tombola dei regali da realizzare con amici e colleghi per scambiarsi i regali di Natale. Se si è interessati ai giochi di società o alle festività natalizie si può consultare la nostra sezione dedicata alla cultura e alla società. Ad esempio, in questo articolo, parliamo di una usanza nordica che però sta spopolando anche nella nostra penisola, il Secret Santa.