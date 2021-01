Tutti quanti vogliamo perdere quei chili di troppo che abbiamo preso durante le feste. Il problema è come fare in un momento in cui anche solo camminare fuori in gruppo è difficile. Per questo motivo oggi scopriremo assieme la tisana depurante fatta in casa perfetta per perdere la pancetta delle feste. Scopriamo subito assieme come fare.

Le tisane fatte in casa

Pochi lo sanno, ma è possibile preparare delle tisane in casa molto più buone di quelle che si comprano solitamente al supermercato. Esistono principalmente due modi per preparare questi infusi. Il primo è quello di andare in erboristeria e comprare delle erbe aromatiche da utilizzare per gli infusi. La seconda è quella di seccare in maniera casalinga le piante per preparare gli infusi stessi.

La prima opzione è ovviamente migliore nel momento in cui si pensi ad elementi particolarmente difficili da trovare, come ad esempio il carcadè. La seconda, invece, può essere ottimale nel momento in cui si decida di bere degli infusi alla rosa o alla menta. Ma torniamo a noi e scopriamo come preparare la tisana per eliminare la pancetta.

A base di finocchio

La tisana depurante fatta in casa perfetta per perdere la pancetta delle feste non poteva che essere a base di finocchio. Questo elemento è, infatti, capace di aiutare la digestione, sgonfiare la pancia e aiutare a far perdere i chili di troppo. Ma come prepararla in casa in completa autonomia?

Per farlo è innanzitutto necessario andare in una buona erboristeria e comprare dei semi di finocchio. Prendere ora un recipiente, versarvi dell’acqua e portarla ad ebollizione. Versare ora i semi di finocchio e far bollire insieme all’acqua per almeno due minuti.

Infine, spegnere la fiamma e lasciare ancora in infusione per almeno altri otto minuti. Una volta fatto questo, la tisana dimagrante è pronta per essere bevuta e gustata.

Se si è interessati alle novità nel mondo degli infusi e soprattutto del caffè non si potrà perdere questo articolo.