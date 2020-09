La tisana che aiuta a rafforzare le difese immunitarie, utile per affrontare il cambio di stagione e i periodi di stress.

Il lavoro dei linfociti, le cellule alla base della risposta immunitaria da parte nell’organismo, è notevolmente aiutato da uno stile di vita sano.

Sappiamo che questo “stile di vita sano” include una dieta corretta, lo svolgimento di attività fisica ed il controllo del peso.

È sempre bene ricordare che oltre a questi fattori, è importante dormire abbastanza, evitare o almeno limitare il consumo di alcolici e bandire il fumo.

La natura offre elementi preziosi per stimolare gli anticorpi

Esistono inoltre piante e alimenti particolarmente utili per la nostra salute.

Tra i doni della natura abbiamo l’echinacea. Si tratta di un’erba perenne, con ottime proprietà immunostimolanti, antivirali, antibatteriche e fungicide.

L’echinacea è conosciuta e apprezzata in particolar modo per la sua efficacia contro i raffreddori.

Come preparare la tisana che aiuta a rafforzare le difese immunitarie

Per preparare questa tisana servono un cucchiaio echinacea secca, un cucchiaino di semi di chia, il succo di mezzo limone e del miele. L’echinacea si acquista in erboristeria, puoi chiedere le foglie, o meglio ancora le radici, essiccate e tritate.

È anche possibile acquistare bustine già pronte per l’infusione.

Se hai radici e foglie sfuse, prepara un decotto mettendo un cucchiaio di echinacea in acqua fredda. Porta ad ebollizione e lascia bollire per due o tre minuti. Poi spegni la fiamma, copri e lascia in infusione per altri dieci minuti.

Filtra il tutto e la bevanda è pronta per l’aggiunta degli altri ingredienti.

Sono facoltativi, ma rendono la tisana ancor più benefica.

Qualche suggerimento

I semi di chia dovrebbero essere lasciati in infusione per una ventina di minuti, in modo che possano gelificare. Puoi prepararli in anticipo se vuoi che la tisana che aiuta a rafforzare le difese immunitarie sia ben calda quando la bevi. I semi di chia sono ottimi per stimolare le difese perché sono antiossidanti, contengono vitamina C, zinco, omega-3, proteine e fibre.

Il limone va aggiunto quando la tisana è tiepida e pronta da sorseggiare, perché la vitamina C resti disponibile.

Il miele è un dolcificante naturale dalle ottime proprietà nutrizionali e antisettiche, consigliato come rimedio naturale per tosse e mal di gola. Va bene qualsiasi varietà di miele, che sia di buona qualità, ma contro i malanni stagionali è consigliato in particolare quello di eucalipto.

