La settimana appena conclusasi è stata la peggiore nella breve storia borsistica di Osai Automotion System iniziata nel novembre del 2020. Le quotazioni, infatti, hanno perso oltre il 17%. Questo ribasso, però, non arriva inatteso in quanto alla chiusura settimanale del 28 gennaio le azioni Osai Automotion System è stata rotto al ribasso il forte supporto in area 4,555 euro (I obiettivo di prezzo). Dopo due settimane di incertezza, poi, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e la settimana appena conclusasi ha visto il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 3,76 euro. Quindi, la tenuta millimetrica dei supporti da parte di Osai Automotion System potrebbe preludere a un imminente rialzo.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa ripartire al rialzo nel caso in cui il supporto tenga. In questo caso le quotazioni potrebbero raggiungere la massima estensione rialzista in area 5,7 euro. Un livello che il titolo non tocca dal febbraio 2021 quando si concluse il rialzo iniziato subito dopo lo sbarco a Piazza Affari.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 2,965 euro. Su questo livello, poi, si potrebbe tornare compratori visto che rappresenta la massima estensione ribassista dove le probabilità di inversione sono molto alte.

La valutazione del titolo Osai Automotion System

Il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Tra i punti forti che sostengono il titolo ci sono che negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il titolo e sono state riviste al rialzo le stime dell’utile per azione.

Per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 56%.

La tenuta millimetrica dei supporti da parte di Osai Automotion System potrebbe preludere a un imminente rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

titolo Osai Automation System (MIL:OSA) ha chiuso la seduta del 18 febbraio in ribasso del 6,81% rispetto alla seduta precedente a quota 3,765 euro.

Time frame settimanale

