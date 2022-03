Il rally partito a fine gennaio a seguito dei dati del 2021 superiori alle attese è durato poco. Anzi adesso il titolo TOD’s si trova nella condizione di dovere sperare nella tenuta dei rialzisti. Solo in questo modo può sperare in un rialzo di medio/lungo periodo. Infatti, la tenuta del supporto in area 44,35 euro potrebbe favorire una forte ripartenza delle azioni TOD’s.

Prima di occuparci dell’analisi grafica, diamo un’occhiata ai dati relativi all’esercizio 2021 e alle prospettive per il 2022.

Il dato importante relativo all’ultimo anno è quello che vede il quasi totale recupero dei livelli pre-Covid. Il fatturato consolidato del gruppo è ammontato a 883,8 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2020 ancora in ribasso del 3,5% rispetto al 2019.

Questi dati hanno portato a una serie di giudizi positivi sul titolo da parte delle case di affari che, però, hanno avuto un impatto brevissimo. La guerra tra Russia e Ucraina, infatti, potrebbe avere un impatto sicuramente non positivo sui conti dell’azienda. Resta, quindi, la prudenza nel medio periodo.

In situazione di normalità il giudizio degli analisti aveva portato a un miglioramento della view su TOD’s come segue: la previsione di consenso per gli utili per azione (EPS) nel 2021 è migliorata passando da -0,73€ per azione a -0,57€ per azione. Quella sui ricavi per il 2021, invece, è aumentata da 846,9 milioni di euro a 864,7 milioni di euro.

Tutto questo, però, non è bastato in quanto il consenso medio degli analisti è alleggerire con un prezzo obiettivo che esprime una valutazione in linea con le attuali quotazioni.

La tenuta del supporto in area 44,35 euro potrebbe favorire una forte ripartenza delle azioni TOD’s: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a quota 45,52 euro in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

A fine gennaio la pubblicazioni dei dati relativi al 2021 ha portato a un sussulto delle quotazioni che hanno reagito forti anche del supporto in area 44,35 euro. Già in passato, infatti, questo livello aveva sostenuto le quotazioni del titolo TOD’s. Tuttavia, nonostante anche il segnale di acquisto scattato sul BottomHunter, il rialzo ha avuto vita breve.

Per il futuro tutto dipenderà da cosa accadrà in prossimità di area 44,35 euro. La sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe portare a un rialzo di oltre il 50% solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 51,94 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso, infatti, prenderebbe piede la proiezione rialzista che ha come massima estensione area 76,5 euro.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso il titolo avrebbe la sua massima estensione ribassista in area 35 euro con supporti intermedi in area 39 euro e 27 euro.

Approfondimento

La sottovalutazione rispetto al fair value stimato non impedisce che questi titoli a Piazza Affari possano continuare a scendere