La tenuta dei supporti si fa sentire e le azioni Openjobmetis scattano al rialzo. Quali potrebbero essere i futuri scenari?

Area 13 euro rappresenta un livello molto importante per Openjobmetis e non solo perché si colloca in prossimità dei massimi storici. Per ben due volte a distanza di cinque anni i rialzisti sono stati fermati da questa area di prezzo dando inizio a ribassi di circa il 70% come nel periodo 2017-2020. Nel ribasso in corso lo scenario non è ancora del tutto chiaro. È vero che la tenuta dei supporti si fa sentire e le azioni Openjobmetis scattano al rialzo. Tuttavia, i supporti, area 8,85 euro, rimangono molto vicini e potrebbe bastare poco per vanificare gli sforzi dei tori.

Allo stato attuale una chiusura settimanale inferiore a 8,85 euro potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista fino in area 6,72 euro. Qualora, poi, questo livello non dovesse tenere, allora l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,14 euro.

La valutazione del titolo Openjobmetis

Come riportato sulle riviste specializzate, dal punto di vista della valutazione il titolo Openjobmetis risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato per l’analisi del bilancio. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. A fronte di un PE medio del settore di riferimento pari a 16,2, infatti, Openjobmetis ne ha uno pari a 9,8. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash low, esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Infine, Openjobmetis il titolo è valutato a 0,19 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Indicazioni negative, invece, arrivano dal rapporto EV/EBITDA. La società Openjobmetis, infatti, risulta essere tra le più costose se confrontata con i suoi competitors. Sicuramente, però, non sui livelli cui attualmente quota il titolo Fiera Milano.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 45%.

La tenuta dei supporti si fa sentire e le azioni Openjobmetis scattano al rialzo. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 27 giugno a quota 9,36 euro, in rialzo del 5,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Lettura consigliata

Al titolo Fiera Milano potrebbe servire veramente poco per invertire al rialzo