Sono mesi che su queste pagine riportiamo un dato di fatto citato su tutte le riviste specializzate del settore. Il titolo Indel B è fortemente sottovalutato qualunque sia il criterio adottato.

Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e il rapporto prezzo/utili esprimono una sottovalutazione che possiamo quantificare superiore al 50%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a considerare il Price to Book ratio.

Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 45% circa.

La tenuta dei supporti potrebbe spingere in alto il titolo Indel B: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Indel B (MIL:INDB) ha chiuso la seduta del 12 aprile a quota 22,5 euro in ribasso del 3,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista, ma il raggiungimento dei area 21,4 euro (II obiettivo di prezzo) e la tenuta dei supporti potrebbe spingere in alto il titolo Indel B. In questo scenario un ruolo molto importante è svolto dal livello in area 23 euro. Questa resistenza, infatti, potrebbe rappresentare il punto di svolta tra l’attuale tendenza ribassista e la possibile tendenza rialzista.

Una chiusura superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione al rialzo almeno fino in area 26,7 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbe andare a collocarsi in area 32,5 euro e 38,4 euro. Potrebbero, quindi, esserci buone probabilità o di eguagliare i massimi storici o di migliorarli nettamente.

Qualora, poi, le quotazioni non fossero in grado di andare oltre area 25,2 euro aumenterebbero le probabilità di rompere al ribasso il forte supporto in area 21,4 euro. In questo caso si potrebbe completare il percorso ribassista con il raggiungimento della massima estensione ribassista in area 17,6 euro.