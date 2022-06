Il titolo IGD negli ultimi cinque anni ha sempre fatto peggio della media del suo settore di riferimento. Da inizio anno, invece, le cose vanno decisamente meglio. Se da un lato, infatti, le quotazioni di IGD sono rimaste invariate rispetto all’apertura annuale, dall’altro hanno fatto molto meglio del settore di riferimento la cui performance media è stata del -16,45% ed è stato dominato dalla performance di Aedes.

Nonostante questa performance neutrale, la tendenza in corso è ribassista, ma molto vicina ai supporti offerti dal I obiettivo di prezzo in area 3,765 euro. Quindi, la tenuta dei supporti potrebbe proiettare in alto le quotazioni di IGD. Sotto questo scenario, infatti, le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo e rivedere livelli di prezzo, area 5,90 euro, che non vengono raggiunti da oltre 2 anni. Qualora poi il titolo dovesse ulteriormente scattare al rialzo, la massima estensione rialzista in area 7 euro.

Al ribasso, invece, il titolo potrebbe accelerare al ribasso dirigendosi verso area 2,8 euro. In questo caso la mancata tenuta del supporto potrebbe spingere le quotazioni fino in area 1,80.

La valutazione del titolo IGD

Fatta eccezione per il PEG, tutti gli altri indicatori esprimono un’importante sopravvalutazione. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia. Infine, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno.

Un altro importante punto di forza del titolo è legato alle prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi che sono un’importante risorsa. Secondo gli analisti, infatti, gli utili di IGD dovrebbero crescere, nei prossimi tre anni, più velocemente della media del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 26% circa.

La tenuta dei supporti potrebbe proiettare in alto le quotazioni di IGD: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 8 giugno a Piazza Affari a 3,86 euro in ribasso dell’1,03% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Domani i mercati decideranno se continuare o meno il rialzo. Quali sono i livelli da monitorare?