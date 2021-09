Da alcune settimane la tendenza rialzista è sotto attacco. Tuttavia, la tenuta dei supporti potrebbe favorire un nuovo allungo rialzista del titolo Italgas.

Prima di affrontare sia il discorso relativo all’analisi grafica che quello relativo ai fondamentali, ricordiamo un aspetto chiave che caratterizza Italgas. Come già scritto in report precedenti (clicca qui per leggere) la probabilità che un investimento in azioni Italgas possa portare a un guadagno è, con lo storico a disposizione, del 100%. Abbiamo mostrato, infatti, che già a partire da un investimento della durata di due anni la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo di circa il 14%.

Basterebbe solo questo dato per fare di Italgas uno strumento finanziario sul quale dovrebbero puntare gli investitori interessati a orizzonti temporali lunghi. Un approccio a Italgas da cassettista è supportato anche dalla politica dei dividendi portata avanti dalla società. Allo stato attuale, infatti, il rendimento atteso per il dividendo è di circa il 4,8%. Inoltre per il futuro le attese sono per una crescita del rendimento che dovrebbe essere ben superiore al 5%. Da notare che il pay-out attuale del dividendo è di circa il 60%, un livello che rende sostenibile l’attuale politica di distribuzione.

Se a questo si aggiunge la politica espansionistica che l’azienda sta portando avanti anche all’estero, il quadro è ancora interessante. Recentemente, infatti, Italgas si è aggiudicata la gara per la privatizzazione di Depa Infrastructure, la società greca che raggruppa reti e attività di distribuzione del gas.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 5%.

La tenuta dei supporti potrebbe favorire un nuovo allungo rialzista del titolo Italgas: le indicazioni dell’analisi grafica

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 23 settembre a 5,76 euro in rialzo dell’1,41% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma nelle ultime settimane è rimasta bloccata dalla resistenza in area 5,808 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un ulteriore allungo verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. La massima estensione al rialzo passa per 6,926 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 5,542 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con obiettivo più vicino in area 5 euro.