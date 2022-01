Dopo un anno tutto al galoppo che ha visto un rialzo di oltre il 120%, le azioni ITWay hanno iniziato un percorso ribassista che ha portato a una discesa di oltre il 50% rispetto a massimi storici. Questo ribasso, seppure senza particolari scossoni, sta ormai andando avanti da fine ottobre. Nel frattempo ha già abbattuto il primo importante ostacolo lungo il suo percorso, area 2,03 euro I obiettivo di prezzo. In questo modo si sono aperte le porte a una discesa verso il II obiettivo di prezzo in area 1,06 euro.

Da notare che questo livello corrisponde all’area di prezzo dalla quale è partito il rialzo di oltre il 200% che ha portato le quotazioni ben oltre area 3 euro.

Tuttavia, il supporto intermedio in area 1,659 euro sta egregiamente resistendo alle pressioni ribassiste. Qualora questo livello dovesse resistere alle pressioni degli orsi, potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per una nuova fase rialzista. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso nuovi massimi storici in area 3,6 euro. Quindi, la tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza del titolo ITWay.

Ricordiamo che si fosse vicini all’inizio di un ribasso era già chiaro a settembre quanto il report del nostro Ufficio Studi aveva un titolo molto esplicativo È arrivato il momento di scendere dal carro vincente delle azioni ItWay? Prima di procedere ricordiamo che il nostro Strong Buy sul titolo risale a novembre del 2020 quando le quotazioni si trovavano in area 0,7 euro e in quell’occasione titolavamo Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%.

Avvertenze sul titolo ITWay

Prima di concludere ricordiamo che ITway è inserita nella black list della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante nonostante l’alternanza di mesi al rialzo e altri al ribasso. A fine agosto, infatti, è passata a -0,05 milioni di euro dopo che a fine luglio era a +0,18 milioni di euro. A settembre è passata a +0,48 milioni di euro, salvo poi passare nuovamente in territorio negativo (-0,08 milioni di euro) in ottobre. Infine, a novembre abbiamo assistito a un ritorno in area positiva on una posizione finanziaria netta di +0,03 euro.

La tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza del titolo ITWay: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 26 gennaio a quota 1,69 euro in rialzo dello 0,60% euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale