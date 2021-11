In data 16 dicembre 2020 a 2 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito Esautomotion nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term. Da quella data il titolo ha più che raddoppiato il suo valore. La corsa al rialzo, però, potrebbe non essere ancora finita. Infatti, la tenuta dei supporti potrebbe far partire le azioni Esautomotion per un rialzo di oltre il 70%

Come si vede dal grafico, infatti, dopo la rottura della resistenza in area 4,30 euro (I obiettivo di prezzo), le quotazioni sono rimaste un po’ indecise sul da farsi frenate della resistenza in area 5 euro. Per le prossime settimane, quindi, sarà importantissimo vedere cosa succederà in prossimità dei due livelli indicati.

La rottura al rialzo di area 5 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 6,14 euro e, a seguire, di area 7,98 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo Esautomotion, dopo una corsa di oltre il 100%, potrebbe ulteriormente accelerare portando il suo guadagno a circa il 300% rispetto alle valutazione di quando è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni.

Va, però, monitorato con attenzione il supporto in area 4,3 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 3,16 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello farebbe definitivamente invertire la tendenza al ribasso con obiettivo in area 2 euro.

La valutazione di Esautomotion

Per quel che riguarda la valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Esautomotion sono sottovalutate. Ad esempio, il PE del titolo esprime una sottovalutazione di circa il 30% rispetto a quello del settore di riferimento.

Anche la view degli analisti su Esautomotion è molto positiva con riferimento alle prospettive di fatturato. Inotre hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso sul titolo è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

La tenuta dei supporti potrebbe far partire le azioni Esautomotion per un rialzo di oltre il 70%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Esautomotion (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 novembre a 4,56 euro in ribasso dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale