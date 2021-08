In un precedente report avevamo evidenziato come il potenziale rialzista e la sottovalutazione non dovevano ingannare. Il titolo, infatti, sarebbe potuto andare incontro a un ritracciamento. Sempre nello stesso report avevamo indicato come supporto chiave da monitorare area 2,51 euro. Dopo un tentativo fallito di rompere questo livello di supporto, le quotazioni sono ripartite immediatamente al rialzo dando origine a un rialzo di circa il 40%. Rialzo che non ha ancora concluso il suo percorso. Come si vede dal grafico, infatti, è stata raggiunta e rotta al rialzo la resistenza costituita dal I obiettivo di prezzo in area 3,46 euro. I successivi tentativi di rompere al ribasso l’ex resistenza, ora supporto, sono falliti rafforzando lo scenario che vede le quotazioni raggiungere prima il II obiettivo di prezzo in area 4,54 euro e successivamente la massima estensione in area 5,6 euro (III obiettivo di prezzo).

Quindi, la tenuta dei supporti ha tenuto a galla il titolo MAPS che ora potrebbe guadagnare oltre il 60%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 3,46 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con obiettivo più vicino in area 2,2 euro.

Dal punto di vista della valutazione, MAPS è sottovalutata secondo molti parametri. Ad esempio, il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di circa il 20%, mentre il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 100%. Il rapporto prezzo/utili, invece, è in linea con quello del settore di riferimento.

Il vero punto di forza, però, è legato alle future prospettive di crescita. Gli analisti, infatti, prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo con un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Inoltre, le prospettive di fatturato sono molto interessanti e recentemente riviste al rialzo.

La raccomandazione dell’analista che copre MAPS è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Il titolo azionario MAPS (MILMAPS) ha chiuso la seduta del 26 agosto in ribasso del 1,12 rispetto alla seduta precedente a quota 3,54 euro.

