Dopo aver cavalcato tutto il rialzo del titolo (ricordiamo che dopo lo Strong Buy di marzo le quotazioni sono salite più del 70%), adesso la tenuta dei supporti è cruciale per sperare in ulteriori rialzi sul titolo Newlat Food.

La tendenza in corso sul titolo è ribassista ed è supportata da un solido segnale di vendita dello Swing Indicator. Al momento le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 6,48 euro. Quanto accadrà nelle prossime settimane sarà decisivo per il futuro del titolo.

Una chiusura settimanale inferiore a 6,48 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione della discesa almeno fino in area 6,12 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello, poi, è particolarmente importante in quanto in passato ha rappresentato un supporto molto importante sul quale si è spento il ritracciamento iniziato a luglio. La sua rottura in chiusura di settimana, quindi, potrebbe aprire il baratro dentro il quale le quotazioni potrebbero cadere fino in area 4,26 euro (III obiettivo di prezzo).

La tenuta di 6,12 euro oppure l’immediato recupero di area 6,69 euro, invece, farebbero immediatamente ripartire le quotazioni al rialzo verso nuovi massimi storici con possibilità di arrivare in area 9 euro.

Nonostante la tendenza sia al ribasso, la valutazione di Newlat Food ci dice il contrario. La valutazione basata sui multipli di mercato, infatti, restituisce un titolo leggermente sottovalutato o in linea con il settore di riferimento. La società, poi, è uno dei casi più sottostimati con un ratio “enterprise value to sales” di 0.55 per l’anno 2020.

Un altro elemento a supporto del rialzo del titolo è legato alle previsioni di fatturato e di utili. Gli analisti, infatti, li vedono in crescita per i prossimi anni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Newlat Food il consenso medio è comprare. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 6 luglio a 6,95 euro in ribasso dell’1,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale