Con l’arrivo delle festività, si inizia a pensare ai vestiti da indossare nelle diverse occasioni. E quindi parte la corsa all’armadio per capire cosa indossare. Nel caso in cui uno non dovesse trovare nulla, allora si va nel proprio negozio preferito e si acquista qualcosa. Se non sappiamo cosa mettere, ecco la tendenza moda che sta spopolando per Natale e Capodanno e che sta facendo impazzire tutte.

La tendenza di cui parliamo è quella delle righe, che non devono essere per forza quelle basic che tutti noi conosciamo. Infatti il mondo della moda ha realizzato dei capi veramente interessanti con le righe. Dalla linea sottile, dagli intrecci pop, dal mix multicolor e brillante, le righe sui capi quest’anno sprigionano gioia, ma anche minimalismo.

La tendenza moda che sta spopolando per Natale e Capodanno e che sta facendo impazzire tutte

Ideale per Capodanno è la gonna di Halpern. D’ispirazione disco dance, questa gonna midi con uno spacco interessante è realizzata in tulle con paillettes colorate, che compongono maxi righe oblique. Dallo stile invece più basic, ma sempre molto accattivante, abbiamo il maglione di &Daughter. Un patchwork di righe multicolore che sembrerà quasi di non averlo indosso per quanto è morbido. Un altro maglione simile è quello di Monse. Uno sweater decorato con righe arcobaleno su uno sfondo grigio a collo largo, che mette in mostra le spalle. Un capo veramente perfetto per le festività.

Dal look, invece, più minimale e optical abbiamo il maglione jacquard-knit di Isabel Marant Étoile. Questo maglione in lana presenta delle righe geometriche di varie misure in senso obliquo alternate al logo. Dalle linee architettoniche è l’abito lavorato a maglia di Jonathan Simkhai, un capo che presenta dei cut-out sotto il seno a righe sulle tonalità del blu.

Dallo stile navy rivisitato abbiamo, invece, il cardigan di Extreme Cashmere. Un capo veramente interessante perché un lato è realizzato con piccole righe e l’altro invece è full color. La particolarità è che presenta i bottoni sia davanti sia dietro. In questo modo possiamo girarlo e creare bellissimi styling.

Infine chi decide di passare le festività in qualche isola lontana, al mare e al sole, non può certo sottrarsi alla tendenza righe. E, infatti, The Upside ha realizzato un costume da bagno in tessuto riciclato, tinto con delle bellissime righe tie-dye a contrasto. Per essere alla moda anche in spiaggia. Ed ecco allora il maxi trend da seguire per queste festività.

