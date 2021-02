La tendenza di breve dei mercati rimane ribassista ma quali sono i livelli dove ritorneranno gli acquisti? Prima facciamo una premessa per poi definire un’affidabile strategia di investimento per domani e i giorni successivi.

Come scritto ieri sera, le nostre attese sono per un ritracciamento di qualche giorno, forse fino a lunedì. Ora cosa faremo? Come al solito tracceremo la nostra mappa dei prezzi indicando la tendenza in corso e i livelli che porteranno ad un’inversione della stessa.

Chiariamo subito che la tendenza plurisettimanale è rialzista e quindi lo scenario descritto in questo report riguarda i prossimi 1/7 giorni al massimo.

Alle 19:35 dell’ 11 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.011

Eurostoxx Future

3.658

Ftse Mib Future

23.285

S&P 500 Index

3.899

La giornata odierna è stata interlocutoria, infatti si è mantenuta sopra il supporto immediato dei mercati ma anche sotto il livello di inversione. Attendiamo per domani, al massimo lunedì un’esplosione di momentum che chiarirà le reali intenzione dei mercati. Si partirà subito al rialzo come attendiamo, oppure si continuerà a scendere?

Il frattale annuale proietta una tendenza rialzista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani.

La tendenza di breve dei mercati rimane ribassista ma quali sono i livelli dove ritorneranno gli acquisti

Dax Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 12 febbraio superiore a 14.078.

Eurostoxx Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 12 febbraio superiore a 13.672.

Ftse Mib Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 12 febbraio superiore a 23.440.

S&P 500 Index

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 12 febbraio superiore a 3.916.

Il consiglio è di stare flat in ottica 1/7 giorni in attesa di eventi. Non è quindi il momento nè di comprare in quest’ottica temporale, nè di vendere.

Torneremo nel weekend sull’argomento.