La tendenza dei mercati è rialzista fino a quando non verranno rotti determinati supporti. Questa è la nostra idea operativa dalla chiusura di venerdì scorso.

Le nostre previsioni da settimana scorsa, in linea con il nostro frattale annuale proiettano, fra alti e bassi, un rialzo fino alla prima settimana di agosto. Al momento, nel breve, il prossimo setup scadrà giorno 8 marzo. Intorno a questa data potrebbe verificarsi un ritracciamento del 3/5%. Questa view verrà analizzata di sera in sera in questa rubrica, dove verranno indicati di volta in volta, i livelli di inversione ribassista e gli obiettivi di prezzo e tempo di breve termine.

Alle ore 17:36 del 15 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.110

Eurostoxx Future

3.728

Ftse Mib Future

23.590

S&P 500 Index

3.935 (mercato chiuso per festività).

Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività e solitamente in questi casi, le piazze azionarie europee si muovono in laterale e con volumi bassi. Cosa attendere da domani in poi? La nostra idea operativa è che da domani si partirà al rialzo, diversamente sarebbe pericoloso.

Il frattale annuale proietta rialzi, fra alti e bassi, fino ad agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 12 febbraio

Questa è una settimana importante in quanto i mercati devono lasciare alle spalle un periodo di continui falsi segnali e di indecisione. Per questo motivo, ogni ritracciamento andrà analizzato con grande attenzione.

La tendenza dei mercati è rialzista fino a quando non verranno rotti determinati supporti

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 16 febbraio inferiore a 13.815.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 16 febbraio inferiore a 3.642.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 16 febbraio inferiore a 23.040.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 16 febbraio inferiore a 3.883.

Domani con Wall Street che riaprirà i battenti, si assisterà a movimenti più decisi e cn volumi nella norma. Si procederà per step.