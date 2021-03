La skinification è la tendenza beauty che spopola nel settore della cosmesi e del make up del 2021.

La parola d’ordine per questa nuova tendenza è essenzialità, di fatti questo è un approccio ibrido quasi olistico alla bellezza. Questa tendenza vede unificarsi il mondo della skincare, quindi della cura della propria pelle con il make up.

Con il periodo storico che stiamo vivendo si è riscoperta la voglia di abitudini più salutari e longeve. Così cambia la nostra beauty routine che diventa sempre più semplice e composta da minor numero di prodotti. Ma non per questo meno efficace, anzi tutt’altro i prodotti acquistati sono in minor quantità ma sono multifunzionali. Ricchi di sostanze protettive per la pelle.

La tendenza che spopola sul web che tutti dovrebbero conoscere per restare belli e giovani più a lungo

L’dea è quella di partire dalla cura della pelle in maniera tale da riuscire ad applicare meno prodotti possibili.

Così sempre più prodotti di make up come primer e fondotinta sono diventati dei cosmetici ibridi. Dei prodotti dalle proprietà benefiche per la nostra pelle con la presenza di ingredienti protettivi e alleati nella cura di alcune problematiche.

Le parole chiavi nella formulazione dei prodotti diventano per tanto, leggerezza comfort e cremosità. Le texture diventano setose e illuminanti, mentre cresce il trucco occhi e si sottolinea l’importanza dell’utilizzo di ingredienti naturali.

Come applicare la skinification anche nell’haircare

Lo stesso principio viene applicato anche per i capelli, dove l’idea è quella di prenderci cura dei nostri capelli con una vera e propria haircare quotidiana. Che prevede trattamenti pre shampoo, sieri e maschere.

Nasce così la consapevolezza che bisogna agire dall’interno all’esterno. Dunque la bellezza diventa alleata della salute.

