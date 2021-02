La vita odierna è abbastanza frenetica e spesso si mangia male e in modo veloce. Gli scienziati consigliano di privilegiare determinati cibi (frutta e verdure) e determinati stili di vita (fare spesso attività fisica) ma molti fanno spesso esattamente il contrario e tendono ad accumulare peso corporeo con tutte le conseguenze che ne possono derivare. A proposito di questo, alcuni studi hanno dimostrato una relazione particolare fra peso e ambiente circostante e che c’è la temperatura ideale per dimagrire velocemente e con meno sforzo.

Dimagrire o ingrassare dipende principalmente dallo stile di vita che si conduce, e dalla qualità e quantità del cibo che si mangia.

Come è risaputo, se si diminuisce la quantità di cibo e si pratica attività fisica, in genere si riesce a perdere peso.

Forse non tutti sanno però che c’è un periodo dell’anno in cui è più facile perdere peso.

Ora spieghiamo qual è la temperatura ideale per dimagrire velocemente con meno sforzo

Mantenere una temperatura un po’ più bassa nell’ambiente in cui si lavora, oppure in casa, aiuta a dimagrire.

Alcuni studi tedeschi hanno dimostrato, che la costante esposizione a temperature tiepide, tra i diciassette e i diciotto gradi, aumenta il consumo energetico del corpo.

Quindi il metabolismo di ogni individuo brucia un maggior numero di calorie se situato in un ambiente fresco.

Uno studio di alcuni scienziati giapponesi ha dimostrato, come alcuni volontari hanno avuto un calo della massa grassa del corpo, semplicemente sottoponendosi, per due ore al giorno, e per sei settimane, alla temperatura di diciassette gradi.

Attività fisica al freddo

Svolgere attività fisica al freddo aumenta maggiormente il metabolismo e la salute psicofisica dell’organismo. Il periodo migliore quindi per perdere peso è proprio durante l’inverno.

In questa stagione non bisogna scegliere il divano di casa, ma uscire e praticare sport all’aperto, oppure in palestra. In questo modo si arriverà alla stagione estiva in forma, evitando di stressarsi all’ultimo momento per tentare, nella maggior parte dei casi, di dimagrire velocemente senza risultati.