La noce di cocco è un frutto straordinario probabilmente originario dell’Indonesia La sua polpa dolce e fresca, l’acqua dissetante e la duttilità in cucina ne fanno un alimento speciale.

Infatti, la noce di cocco ha la caratteristica di dar vita a più prodotti diversi tra loro: dalla polpa si produce il latte di cocco, l’olio estratto dalla noce è sorprendente in cucina e nella cosmesi, l’acqua è dissetante e depurante.

Ma cosa fare del guscio? Il guscio può essere alquanto complicato da aprire. Generalmente viene spaccato in qualche modo e poi viene gettato nella pattumiera. Tuttavia, seguendo qualche consiglio, il guscio può essere aperto facilmente.

Ecco la tecnica straordinaria per aprire una noce di cocco in due perfette metà.

Scalfire il duro guscio del cocco

A volte comprare una noce di cocco intera può davvero far pentire nel momento in cui deve essere aperta. Il guscio duro che riveste la polpa può mettere alla prova i nervi saldi di che tenta di aprirlo. Tuttavia, con questa tecnica straordinaria per aprire una noce di cocco in due perfette metà, non sarà più un problema. Si tratta, però, di tecniche da eseguire con la massima attenzione perchè potenzialmente pericolose. Quindi armarsi di guanti e soprattutto di sistemi per proteggere le mani e gli occhi.

Per prima cosa cercare i tre buchi caratteristici presenti sulla noce. Generalmente, questa è rivestita anche di una sorta di peluria folta e irta. Prendere un cacciavite e un martello. Forare i tre buchi e fare uscire l’acqua all’interno (ovviamente da consumare).

Ad ogni buco corrisponde una venatura del guscio.

Per aprire la noce ora basteranno dei colpi decisi col martello perché si rompa in vari pezzi.

Il metodo alternativo

Ma se si vuole mantenere integro il guscio, magari per riutilizzarlo, il metodo sarà un altro. Prendere un coltello da cucina affilato. Posizionarlo sopra la noce di cocco e dare due colpi secchi attorno alla circonferenza aiutandosi con il martello. In questa operazione si deve stare attentissimi. Il coltello non deve scappare, per questo è meglio mettere dei guanti. Il cocco si aprirà in due metà perfette.

Per separare la polpa dal guscio esterno usare un cucchiaio e scavare l’interno. Incidere la polpa con il coltello e procedere col cucchiaio. In questo modo si otterranno due perfette metà del guscio (da utilizzare in molto modi creativi) e una polpa intatta e non rovinata.