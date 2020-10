Arrivare a guadagnare oltre 60mila euro in due decenni partendo da poche centinaia di euro è possibile? E’ possibile se si ha il tempo sufficiente e si fa un oculato investimento. In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa, ti illustreranno la tecnica per trasformare 200 euro al mese in almeno 62mila euro in 20 anni.

La tecnica per trasformare 200 euro al mese in almeno 62mila euro in 20 anni

Partiamo da un obiettivo, ovvero quello di ottenere almeno 60mila euro in 20 anni. La base di partenza è zero euro di capitale, ma si può contare su un risparmio mensile di 200 euro.

Accumulando 200 euro la mese, alla fine dell’anno si sono messi via 2.400 euro (200 euro per 12 mesi). In dieci anni questa cifra sarà diventata 24mila euro e in 20 anni 48mila euro. Siamo lontani 12mila euro dall’obiettivo, una cifra che richiederebbe altri 5 anni per essere accumulata, sempre a 200 euro al mese.

Così ci viene in soccorso l’interesse composto. Investendo 200 euro al mese in uno strumento che renda almeno il 2% annuo, possiamo arrivare alla soglia dei 60mila euro.

Come investire i 200 euro al mese

Per esempio, se si riesce ad ottenere un rendimento medio annuo del 2%, alla fine dei 20 anni avremo ottenuto 59.000 euro. Ma basta che il rendimento salga di mezzo punto percentuale, al 2,5 per cento, che la cifra finale sale a 62.200 euro.

Il problema è capire dove potere investire i 200 euro al mese per ottenere un rendimento del 2,5% all’anno. Nella attuale condizione di mercato, con rendimenti obbligazionari a zero, i bond non offrono grandi opportunità.

Una soluzione possono essere gli ETF. Si potrebbe puntare su un ETF globale obbligazionario e su un ETF globale azionario. Il mix potrebbe essere 100 euro su uno e 100 euro sull’altro, oppure una quota diversa a seconda della propensione al rischio. Meglio sarebbe che non distribuissero cedole ma reinvestissero i proventi. Un rendimento del 2,5% medio all’anno per 20 anni con due ETF è un obiettivo ragionevolmente ottenibile.

