Nell’ultimo report sul titolo Renergetica titolavamo L’incertezza che domina il grafico del titolo potrebbe preludere a un forte movimento direzionale. In quel momento le quotazioni erano in area 4 euro, adesso si ritrovano in area 5,04 euro con un rialzo del 25% in un paio di mesi.

Il titolo, quindi, ha mantenuto le sue promesse rialziste, ma la svolta rialzista sul titolo Renergetica è solo all’inizio con spazi di apprezzamento fino al 30%. Come si vede dal grafico, infatti, la forte resistenza in area 4,76 euro (I obiettivo di prezzo) è stata spazzata via. Conseguentemente le quotazioni sono lanciate verso il II obiettivo di prezzo in area 5,64 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 6,52 euro per un potenziale rialzo di oltre il 30%.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 4,76 euro.

La valutazione di Renergetica

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è molto bene impostato. Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato. Come mostrato in un precedente report, clicca qui per leggere, il fair value è stato stimato essere pari a 8,60 euro.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato restituisce un quadro abbastanza complesso. Alcuni indicatori, infatti, restituiscono un titolo sopravvalutato (ad esempio il PB o il PE se confrontato alla media del mercato italiano). Altri, invece, restituiscono un titolo sottovalutato (ad esempio il PE se confrontato con la media del settore di riferimento o il PEG).

In particolare, il PEG è molto importante in quanto è legato alla crescita futuro del titolo che dagli analisti è vista molto forte.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Renergetica il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Per concludere facciamo notare che il titolo non è significativamente più volatile del resto dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

La svolta rialzista sul titolo Renergetica è solo all’inizio con spazi di apprezzamento fino al 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 5,04 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale