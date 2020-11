Negli ultimi due anni Isagro ha cambiato pelle vendendo alcuni dei sui assetts per concentrarsi più su prodotti ecocompatibili. Conseguentemente, la svolta biologica potrebbe creare molta ricchezza per gli azionisti di questo titolo azionario. Come?

Facciamo prima un passo indietro ricordando che, attraverso tutta una serie di dismissioni, Isagro si ritrova con una posizione finanziaria netta di cassa per circa 20 milioni di Euro. Tale cassa netta costituisce, unitamente alla capacità di indebitamento , una solida base per finanziare il prospettato percorso di crescita verso il nuovo core business dell’azienda.

Isagro, infatti, vuol concentrarsi sul settore biologico con un duplice vantaggio. Primo, trattasi di un settore in rapida fase di sviluppo che nel giro di pochi anni potrebbe portare a un grande ritorno dell’investimento. Secondo, poiché le attuali aziende del settore hanno dimensioni medio/piccole sono alla porta di Isagro che potrebbe crescere anche per linee esterne.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché la svolta biologica potrebbe creare molta ricchezza per gli azionisti di questo titolo azionario.

Secondo l’unico analista che copre il titolo il giudizio è Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 50%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Isagro

Isagro (MIL:ISG) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 1,055 euro in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e al momento solo chiusure giornaliere inferiori a 1,005 euro farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso. Per i rialzisti, invece, un segnale positivo sarebbe una chiusura giornaliera superiore a 1,135 euro.

Per le prossime sedute, quindi, monitorare con molta attenzione i livelli indicati.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma la ultime due settimane hanno dato segnali molto interessanti al rialzo confermati anche dalla settimana in corso. Come si vede dal grafico, infatti, è stata rotta al rialzo la forte resistenza in area 0,992 euro (I obiettivo di prezzo) per cui dovremmo assistere a un’accelerazione rialzista.

Qualora, invece, si dovesse rompere in chiusura settimanale nuovamente al ribasso il supporto in area 0,992 euro le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La chiusura di novembre potrebbe ripristinare la tendenza di lungo periodo del titolo chiudendo sopra la resistenza in area 0,969 euro. In questo caso si partirebbe verso gli obiettivi indicati in figura,

In caso contrario dovremmo andare a calcolare i nuovi obiettivi ribassisti.

