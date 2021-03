In questi giorni sono tantissime le persone che stanno pensando a come sistemare al meglio gli spazi esterni di cui dispongono. La bella stagione è difatti alle porte, e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Inoltre in quasi tutto il paese la situazione a livello pandemico sta peggiorando, e tutti dovremo passare in casa ancor più tempo di prima. Anche per questo motivo dedicarsi ad abbellire il più possibile il terrazzo o il giardino, ma anche la casa stessa, non può che essere un’ottima idea. Nel fare ciò però, dobbiamo fare attenzione ad alcuni errori molto diffusi. Per questo andremo a vedere la svista da evitare assolutamente quando si cura l’orto di casa.

Uno sbaglio involontario

Soprattutto quando si ha a che fare con le piante, strumento ottimo per decidere di arredare i luoghi esterni, bisogna prestare attenzione ai dettagli. Altrimenti ci potrebbe capitare di commettere diversi sbagli senza neanche accorgercene, trovandoci così ad affrontare conseguenze alquanto frustanti. Difatti capire dove sta l’errore è il primo passo per tentare di risolverlo. Sperando di far cosa utile quindi, oggi ne riveleremo uno commesso da tanti. Ecco dunque la svista da evitare assolutamente quando si cura l’orto di casa.

Occhio ai germogli

Tutti coloro i quali decidono di coltivare un piccolo orto casalingo sanno bene quanto sia importante ricordarsi di strappare via, di tanto in tanto, le erbacce che si formano attorno alle piante. Nessuno dice che non si debba fare, anzi risulta come detto fondamentale. Nel portare a termine questa operazione dobbiamo però essere cauti, altrimenti rischieremo di peggiorare la situazione li dove volevamo migliorarla.

Difatti tanti nello strappare le erbacce si portano via anche i germogli appena fioriti. Questo avviene per una fretta eccessiva o per una distrazione generale nel compiere questo passaggio. Qualsiasi sia la causa dovremmo prestarci molta attenzione per non rischiare di rovinare tutto il lavoro portato a termine fino a quel momento. Basterà dunque concentrarsi e non sradicare dalla pianta gli elementi sbagliati. Sembra cosa da poco ma in realtà non lo è. È un piccolissimo accorgimento che però ci darà la possibilità di notare i risultati molto più velocemente.