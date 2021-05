Quando si ha voglia di una focaccia non sempre si ha il tempo a disposizione per la lievitazione oppure non si dispone del lievito di birra né fresco né congelato.

Ospiti improvvisi a cena? Niente paura ecco la soluzione dell’ultimo minuto, una ricetta pratica veloce e super saporita. Una pizza che non prevede lunghe lievitazioni e cottura in forno ma direttamente in padella.

Focacce bianche che possono essere farcite o riempite in qualsiasi modo, ottime idee anche come svuotafrigo.

Morbida e saporita che si prepara in pochissimi passaggi ma dal risultato davvero appetitoso e garantito.

La super veloce focaccia pronta in padella in soli 5 minuti senza lievitazione per una furbissima idea salva cena, vediamo cosa serve.

Ingredienti

a) 300g di farina;

b) 170g di acqua;

c) 2 cucchiai di olio evo;

d) 10g di lievito instantaneo per torte salate;

e) 6g di sale;

f) mezzo cucchiaino di zucchero ;

Procedimento

Versare in una ciotola capiente la farina con il lievito setacciato e lo zucchero, poi il sale.

Mescolare bene, aggiungere l’olio e gradualmente l’acqua e impastare fino ad ottenere un panetto morbido e liscio.

Regolarsi in base all’umidità della farina, se necessario aggiungere altra acqua se poco morbido, o al contrario altra farina, se l’impasto dovesse risultare appiccicoso.

Trasferire il tutto su di un piano e lavorare ancora per qualche minuto.

A questo punto si può scegliere se dividere l’impasto in due panetti ed effettuare due cotture oppure un unico panetto da cuocere che poi verrà tagliato per metà.

Nel primo caso dividere il panetto in 2 parti uguali, con l’aiuto del matterello stendere l’impasto ottenendo un disco di 25/30 cm di diametro, non deve risultare troppo sottile.

Con le dita prima infarinate fare tanti piccoli infossamenti e spennellare la superficie con un filo d’olio.

Ungere la base della padella e far cuocere a fiamma bassa coprendo con un coperchio, prima un lato poi l’altro per qualche minuto.

Regolarsi in base ai gusti personali per la doratura e croccantezza.

Procedere con l’altro disco.

Se si sceglie di effettuare un’unica cottura il disco deve cuocere qualche minuto in più, sempre a fiamma bassa effettuando la prova di cottura con lo stuzzicadenti, che deve risultare asciutto e non umido.

A questo punto le focacce possono essere farcite come più si gradisce.

Con pomodoro e mozzarella per un effetto caprese, con insalata, pomodoro e salumi vari, con formaggi e mortadella.

Burrata e rucola, verdure grigliate, si può dare libero sfogo alla fantasia o semplicemente aprire il frigorifero ed utilizzare ciò che si ha a disposizione.

La super veloce focaccia pronta in padella in soli 5 minuti senza lievitazione per una furbissima idea salva cena dal risultato garantito.

