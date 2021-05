Un’alternativa golosa ma altrettanto deliziosa al classico tiramisù, il dolce che piace davvero a tutti.

Morbida, cremosa e raffinata, il dessert ideale per tutte le occasioni, non solo per quelle speciali!

Un morbido cuore di mascarpone e savoiardi intrisi nel caffè ed avvolti da una friabile pasta frolla al cacao, dolce più buono davvero non c’è. Un mix perfetto tra il gusto del caffè e il sapore del mascarpone, eccezionale se si vogliono stupire gli ospiti offrendo un dessert davvero unico e irresistibile.

La super golosa crostata dal delizioso e morbido cuore al tiramisù che farà impazzire tutti, vediamo gli ingredienti.

Ingredienti per la frolla

a) 250g di farina;

b) 30 g di cacao amaro;

c) 100g di zucchero;

d) 100g di burro;

e) 1 uovo grande intero più 1 tuorlo;

f) 1/2 bustina di lievito per dolci;

Per il ripieno al mascarpone

a) 400g di mascarpone;

b) 2 uova;

c) 70 g di zucchero;

d) 15g savoiardi circa;

e) 4/5 tazzine di caffè;

f) una bustina di vanillina;

g) cacao in polvere q.b.;

Procedimento

Preparare con la moka il caffè, mettere da parte e far raffreddare, zuccherare leggermente.

Sul piano da lavoro versare la farina setacciata con il cacao amaro, al centro unire il burro, lo zucchero, l’uovo intero più il tuorlo e il lievito.

Impastare fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Avvolgere il composto in una pellicola e lasciar riposare in frigo per una mezzora.

Per la crema

Montare le uova con lo zucchero, unire mascarpone e vanillina, lavorare il tutto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Dividere la frolla in due parti, una deve essere più grande dell’altra.

Rivestire con carta da forno un teglia di 24 cm di diametro, imburrare i bordi, coprire il fondo e i laterali con la parte di frolla più grande, forare la base con la forchetta.

Versare sulla frolla parte del composto di mascarpone, ricoprirlo con i savoiardi inzuppati nel caffè, versare altro mascarpone e altri savoiardi. Terminare con il mascarpone.

Ricoprire la superficie con la restante parte di pasta frolla, forare anch’essa con la forchetta.

Infornare in forno statico a 180 gradi per mezzora circa. L’interno deve rimanere cremoso.

Lasciare raffreddare e servire con una spolverata di zucchero a velo.

È possibile anche effettuare la cottura in forno della sola base di frolla, da riempire una volta raffreddata con il ripieno di savoiardi e mascarpone anche senza uova, come per il classico procedimento del dolce tiramisù.

Lasciare raffreddare il dolce in frigorifero fino al momento di servire.

Buon appetito con la super golosa crostata dal delizioso e morbido cuore al tiramisù che farà impazzire tutti, una vera delizia per i palati.