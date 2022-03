In cucina possiamo divertirci e sperimentare sempre nuove ricette, che delizino il palato dei nostri commensali. Al tempo stesso, però, non dobbiamo dimenticarci che gli alimenti che scegliamo di mettere in tavola possono essere anche utili alla salute del nostro organismo. Le proprietà che si trovano in ogni alimento, infatti, potrebbero far del bene alla nostra salute, proteggendola. E oggi vedremo come sfruttare gli alimenti per provare a combattere un comunissimo problema, che mette molti a disagio: la cellulite.

Stoccafisso con cipolla e mais rosso, un piatto delizioso che farebbe bene al nostro fisico e che sicuramente renderà la cena ancora più gustosa

Oggi vedremo come preparare lo stoccafisso con cipolla e mais rosso. Questi ingredienti, infatti, potrebbero aiutarci a combattere il problema della cellulite con più semplicità. Come avevamo spiegato in questo nostro precedente articolo, la cipolla sembra essere tra gli alimenti utili contro questo problema così comune. Ma non solo. Anche il mais rosso è nella lista, come indicato in questo nostro articolo. E infine, come sostengono gli esperti di Humanitas, pare che anche lo stoccafisso possa essere un ottimo alleato della pelle liscia e priva di imperfezioni.

Per prima cosa, procuriamoci:

1 kg di stoccafisso;

2 cipolle;

olio extravergine di oliva:

400 g di pomodori pelati;

aglio;

sale;

150 g di mais rosso.

La succosissima ricetta ricca di potassio che delizierà il nostro palato e che potrebbe anche aiutarci ad eliminare quella fastidiosa cellulite

Come prima cosa, occupiamoci del nostro stoccafisso. Un aspetto importante, di cui ricordarci, è che dovremo comprarne uno reidratato, così da non dover aspettare giorni e giorni per poterlo cucinare. Ora, prendiamo una casseruola e versiamo un goccio di olio extravergine di oliva e uno spicchio d’aglio, mettendo sul fuoco. Intanto, tagliamo le cipolle in piccole rondelle, mettendo anch’esse sul fuoco e lasciando rosolare il tutto. Adesso sarà il momento di pensare al nostro pesce. Puliamo quindi lo stoccafisso e tagliamolo in piccoli pezzi, facendo attenzione a lasciare la pelle. Aggiungiamo anche il pesce nella casseruola e facciamo cuocere per una decina di minuti. Successivamente sarà il momento di versare, insieme agli altri ingredienti, anche il nostro pomodoro, lasciando il tutto a cuocere per un’ora e mescolando di tanto in tanto.

Quando sarà trascorso il tempo necessario, impiattiamo il tutto, aggiungendo l’ultimo ingrediente fondamentale: il mais rosso. Aggiustiamo di olio e sale e il piatto sarà pronto per essere servito. Dunque, ecco la succosissima ricetta ricca di potassio che delizierà i palati di tutti i commensali e che potrebbe anche far bene al nostro organismo. Ovviamente, prima di introdurre questo piatto nel nostro regime alimentare, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Solo un esperto, che conosce in modo approfondito la nostra condizione, potrà darci un consiglio sicuro e certo.