È una delle pietanze più fresche e amate dell’estate. L’insalata di riso non può mancare nei pic-nic in spiaggia, nei pranzi di famiglia o alle feste sotto l’ombrellone. Ma il gusto e la bontà dipendono dal condimento e dalla preparazione. È anche vero che con troppi ingredienti si rischia di creare una bomba calorica, soprattutto se accompagnata da un bel cucchiaio di maionese.

Per chi desidera restare leggero, ecco la strepitosa e gustossissima alternativa all’insalata di riso con pochi grassi e calorie. Non si deve rinunciare a un’insalata di riso stuzzicante e colorata. Ma con un po’ di attenzione e qualche scelta sugli ingredienti principali si può evitare di fare un’insalata ipercalorica. La prima regola, quindi, è rinunciare a qualche ingrediente per il condimento. Questo non diminuisce l’abbondanza o la festosità del piatto.

Ai condimenti preparati, poi, cerchiamo sempre di sostituire delle verdure fresche. Con quelle si può abbondare quanto si desidera. Le migliori come condimento per l’insalata di riso sono i pomodorini, i cetrioli, i peperoni, le carote, le zucchine, il mais scottato, funghetti, olive. A queste si possono unire delle verdure alla giardiniera. Queste, a differenza dei sottolio e dei sottaceto, hanno pochissime calorie.

Tra gli ingredienti da unire a riso e verdure ci sono i legumi come piselli, fagioli rossi. Per quanto riguarda i cibi di origine animale che rendono assortito questo piatto abbiamo vasta scelta. Solitamente si usa mischiare insieme uovo, formaggio, salumi, wurstel etc. Per una versione light meglio preferire uova, tonno e prosciutto cotto.

Per dare il tocco finale non è necessario annegare il riso nell’olio. Dopo la cottura, quando questo è freddo, uniamo un cucchiaio di olio extravergine a persona e il succo di un limone spremuto. Un piatto di insalata di riso che corrisponde a una porzione ha solitamente dalle 500 alle 600 calorie. Pertanto, oltre alla questione del condimento, è bene fare attenzione al bis o addirittura al tris. Un singolo piatto contiene tutti gli ingredienti necessari per comporre un pasto completo.

Meglio evitare di condirla con altre salse spesso ricche di grassi e zuccheri. Poi, invece del solito riso bianco, proviamo la versione col riso integrale semplice o con il riso selvaggio o quello nero. Questi sono sicuramente più ricchi di fibre, più nutrienti ma contengono meno amidi e zuccheri.