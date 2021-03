La Strelitzia reginae, chiamata “uccello del paradiso” per il suo fiore tropicale dall’aspetto stupefacente

La Strelitzia reginae, chiamata “uccello del paradiso”, sboccia in un fiore tropicale dall’aspetto stupefacente. Questa pianta è perfetta in giardino ma anche in appartamento, per donare colore e gioia all’ambiente circostante. Il nome scientifico di questa meravigliosa pianta è appunto quello di Strelitzia reginae. Ma è chiamata comunemente “uccello del paradiso”, proprio per la sua forma, ma soprattutto per i colori particolari del suo fiore. I vivacissimi colori dei suoi fiori, infatti, ricordano in tutto e per tutto i meravigliosi uccelli del paradiso, chiamati anche Paradiseidi.

La Strelitzia reginae in onore alla regina

Questa pianta prende il nome dalla regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, consorte di re Giorgio III d’Inghilterra. La regina era appassionata di botanica e questo omaggio le venne fatto dallo scopritore di questa spettacolare pianta, il botanico Joseph Banks.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’uccello del paradiso possiede un fiore particolarissimo, composto da tre petali arancioni e tre petali blu. Man mano che il fiore va sbocciando, i petali si aprono fin tanto da formare un fiore che somiglia al volatile, per l’appunto, l’uccello del paradiso, che spicca il volo.

Come curarla e coltivarla

La Strelitzia reginae è una pianta tropicale e in quanto tale, per crescere e sopravvivere, necessita di una serie di condizioni favorevoli. Deve essere coltivata in un luogo dal clima mite, che non scenda mai al di sotto dei 10/12 gradi centigradi. Inoltre, necessita di molta luce e di umidità. Se viviamo in un luogo con questi requisiti allora potrà essere coltivata nel terreno in giardino e non richiederà molte cure. Se invece il posto dove viviamo subisce dei forti sbalzi termici tra la stagione calda e quella fredda, allora sarà il caso di tenerla in vaso. Per poterle garantire il grado di umidità di cui ha bisogno, andrà umidificata periodicamente con uno spruzzino e dell’acqua. La temperatura ideale per questa pianta è di 20/25 gradi centigradi.

L’uccello del paradiso, oltre a produrre questo bellissimo fiore, ha anche delle foglie molto belle. Somigliano molto alle foglie del Banano, rendendo ancora più ornamentale questa spettacolare pianta. Anche per gli interni.