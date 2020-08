Il mondo bancario ha investito oltre 500 milioni nel 2019 per difendersi dalle frodi informatiche. Il fenomeno criminale ha allertato tutti. Il mondo bancario ha messo in atto misure per contrastare il continuo evolversi degli episodi fraudolenti ai danni dei propri clienti. Tre i pilastri fondamentali per porre un freno e mettere al sicuro l’operatività dei propri clienti: protezione, riservatezza e sicurezza. I clienti delle banche hanno una dimestichezza con le operazioni digitali senza eguali ma nel contempo scontano una poca educazione agli aspetti sulla sicurezza.

Per mettere al sicuro i propri clienti gli istituti bancari italiano hanno aumentato gli investimenti per la protezione dei canali remoti. Nel 2019 il mondo bancario ha investito il 7% del budget, per quest’anno più soldi sono stati messi alla voce di bilancio con un aumento del 12%.

Il centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Abi ha messo sotto la lente di ingrandimento le varie azioni svolte dagli istituti di credito italiano.

Gli istituti bancari hanno speso il budget per incrementare i livelli di sicurezza dei servizi, per evolvere i servizi offerti alla clientela. Infine la fetta maggiore degli investimenti riguarda l’adeguamento alle normative di sicurezza in corso.

L’unione fa la forza

Qual è la strategia del mondo bancario per difendersi dalle frodi informatiche? Le banche operanti in Italia hanno stretto tra loro un patto per meglio soddisfare le esigenze di sicurezza della clientela. L’unione fa la forza: è nato il CERTFin – CERT Finanziario Italiano.

Abi e Banca d’Italia hanno messo su questa iniziativa in modo da tutelare gli operatori bancari e finanziari da attacchi criminali. Il settore bancario negli ultimi due mesi ha subito attacchi cibernetici continui. Le campagne criminali di phishing hanno messo in ginocchio spesso i clienti delle banche. La strategia del mondo bancario per difendersi dalle frodi informatiche passa non solo per la formazione della propria forza lavoro ma anche attraverso la collaborazione della clientela.