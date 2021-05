La Borsa di Milano si sta sempre più avvicinando a quello che è un traguardo posto nel mirino da inizio anno. La quota di 25.000 è un obiettivo per il Ftse Mib che spalancherebbe le porte a una nuova e duratura fase rialzista. I più ottimisti pensano che potrebbe portare la Borsa di Milano a raggiungere il massimo storico toccato a marzo di 21 anni fa. Dai prezzi attuali sarebbe un raddoppio di valore. Non è un’impresa facile per una Borsa che da un decennio è schiacciata tra 12.500 e 25.000 punti.

La straordinaria svolta della Borsa di Milano passa per questo livello che può aprire la strada al raddoppio dei valori

Ma se l’impresa è difficile, tuttavia non è impossibile. In fondo il Ftse Mib da marzo dello scorso anno a oggi ha guadagnato il 75%. Inoltre gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno la convinzione che nei prossimi mesi si creerà una situazione molto favorevole per l’economia e per i mercati. Statisticamente i rialzi dei mercati azionari sono avvenuti principalmente nei primi tre anni del decennio. Inoltre, nei prossimi anni si dovrebbero dispiegare con forza gli effetti del Recovery Plan. Una serie di investimenti affiancati da riforme, attese da anni, che posso far volare la nostra economia e attirare investimenti da tutto mondo.

I riflessi positivi ci saranno anche in Borsa. Se l’economia inizierà a crescere, su Piazza Affari, gli investimenti aumenteranno. Il superamento della soglia dei 25.000 punti sarebbe il primo segnale che sul listino milanese l’interesse sta crescendo. La straordinaria svolta della Borsa di Milano passa per questo livello che può aprire la strada al raddoppio dei valori.

Ieri il Ftse Mib c’è andato vicinissimo realizzando un massimo di giornata appena sopra i 24.920 punti. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva se in avvio i prezzi dovessero riuscire a portarsi sopra i 24.900 punti. Al ribasso occorre fare attenzione a quota 24.700 punti. Ieri i prezzi in discesa di sono fermati su questo livello prima di rimbalzare nella seconda parte della seduta. Una discesa sotto 24.700 punti spingerebbe i prezzi del Ftse Mib fino a 24.400 punti. Non sarebbe un dramma, ma certo rallenterebbe il raggiungimento del traguardo dei 25.000 punti.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.