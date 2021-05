Nel mondo delle spezie è spesso racchiuso il segreto del benessere. Questo vasto ed affascinante universo gastronomico nasconde innumerevoli benefici per l’organismo umano.

Sin dai tempi più antichi le spezie sono usate a scopi curativi.

Oggigiorno ce ne scordiamo e preferiamo spesso curarci con prodotti farmacologici, che non sempre sono necessari.

Ecco, perciò, la straordinaria spezia che in pochi conoscono dalle incredibili virtù e dai moltissimi utilizzi, non solo per il benessere.

Il cardamomo

Questa spezia è propriamente il derivato di una specie di pianta tropicale, la Elettaria.

Conosciuta e utilizzatissima dai Romani e dai Greci, è attualmente una delle 3 spezie più costose del Mondo, insieme a zafferano e vaniglia. Questo la dice lunga sulle incredibili proprietà che possiede.

Il cardamomo può essere di due tipologie:

a) il cardamomo nero (molto pregiato);

b) il cardamomo verde (più diffuso).

Proprietà benefiche

Il cardamomo è molto ricco di antiossidanti, perciò migliora la pressione arteriosa ed è utile contro le infezioni. Utilizzato nella medicina tradizionale orientale, contro i disturbi gastrointestinali e come antibatterico.

Oltre ciò si sa che aiuta la corretta funzionalità di fegato e polmoni e migliora la glicemia.

Dunque, una vera e propria spezia del benessere.

In cucina

Questa spezia è molto diffusa nella cucina mediorientale e in quella orientale.

Nei paesi arabi si usa principalmente per aromatizzare caffè e tè. In oriente viene invece utilizzata in moltissimi modi, dal dolce al salato.

È spesso uno degli ingredienti delle miscele di spezie più famose, come il garam masala in India.

La sua potenza aromatica è incredibile, basta un piccolo baccello di semi per insaporire un’intera ricetta, per più persone.

Dunque, sarebbe davvero una buona abitudine iniziare ad utilizzare questo fantastico prodotto.

