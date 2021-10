Ormai siamo in pieno autunno e non stiamo più pensando ai viaggi fatti d’estate. Siamo tornati alla nostra solita routine lavorativa, fatta di ufficio, casa e molte meno uscite. Sicuramente il turismo estivo ci sembra un lontano ricordo.

Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare le opportunità offerte da un bel viaggetto a ottobre. Infatti, in questo periodo ci sono meno turisti in giro e non ci sarà quasi nessun posto preso d’assalto dai turisti. Per cui è bene che proviamo a organizzare un viaggetto di tre o quattro giorni per evadere dalla routine quotidiana.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Oggi vedremo una magnifica meta, che in questo periodo è probabilmente meglio che in estate. Andiamo a scoprire la straordinaria città che non possiamo perderci per un magico weekend ad ottobre.

L’importantissima città

Consigliamo a tutti di organizzare un weekend lungo ad Atene. Trattasi della capitale della Grecia, nonché di una delle più importanti città della storia. Sappiamo che la civiltà occidentale deve moltissimo alla Grecia Antica. Atene è stato proprio il centro più importante di quel mondo ellenico che ha dato forma alla nostra cultura attuale.

Si tratta, dunque, di una meta fondamentale e che non bisogna assolutamente farsi scappare. Il mese di ottobre, poi, è forse il momento ideale per andare a visitarla. Infatti, è innegabile che in estate Atene sia molto più viva, ma fa anche molto caldo in quel periodo dell’anno. Ecco perché ottobre è un ottimo mese per visitare la capitale greca. Ci sono temperature sui 20 gradi, un bel tempo, molto soleggiato e, ovviamente, meno turisti.

La straordinaria città che non possiamo perderci per un magico weekend ad ottobre

Grazie alle temperature più miti, possiamo visitare la leggendaria Acropoli, la città alta di Atene, anche durante il giorno. D’estate per evitare un malore si dovrebbe andare a vederla molto presto o al tramonto. Lo stesso ragionamento vale per gli altri numerosi monumenti in giro per la capitale greca.

Approfittiamo poi del minor numero di turisti per tuffarci nel mercato delle pulci di Monastiraki, per visitare l’antica agorà, e per vedere i meravigliosi musei senza troppe code.

Non dimentichiamo, poi, di goderci le specialità culinarie del luogo, come i gyros con la salsa tzatziki avvolti nella pita. E poi assaggiamo anche la moussaka, un piatto di melanzane che potrebbe ricordarci la parmigiana.

Insomma, ottobre sembra essere un ottimo momento per godersi Atene. Chi invece vuole una meta molto vicina all’Italia per godersi i colori dell’autunno può leggere questo articolo.